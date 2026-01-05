Confirma Cuba la muerte de 32 connacionales en Venezuela durante la captura de Nicolás Maduro

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

En total 32 cubanos fallecieron durante el ataque de las fuerzas estadounidenses que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, informó este domingo el gobierno de la isla. Decretan dos días de duelo.

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela (…) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, acotó el gobierno en un comunicado leído en la televisión nacional.

Mientras que, a la par, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, compartió en su cuenta de X una imagen en memoria de los caídos durante la captura de Maduro, acompañada por el texto: “Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de #Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación”.

Toda vez que en un mensaje posterior el mandatario dijo compartir “el dolor e indignación con nuestro pueblo y especialmente con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros. Al abrazar a sus familiares y amigos, en esta hora infausta, reitero mi gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento”.

En tanto que hasta el momento no se ha informado qué hacían los cubanos muertos en Venezuela, toda vez que reportes afirman que podrían haber formado parte de la protección del mandatario.

