En incertidumbre, saldo del bombardeo estadounidense en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro

Foto: Reuters

Hospitales en Venezuela negaron el domingo cualquier información sobre muertos y heridos en el bombardeo estadounidense que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro.

La AFP visitó siete centros médicos de Caracas sin poder entrar o acceder a datos, a medida que circulan reportes extraoficiales con decenas de fallecidos.

Una organización que agrupa médicos en Venezuela reportó a la AFP unos 70 muertos y 90 heridos. Una fuente militar dijo que había al menos 15. El diario The New York Times informó de 80 fallecidos a través de una fuente en el gobierno, mientras que un periodista venezolano publicó una lista con 18 nombres de militares, supuestamente miembros del cuerpo de seguridad de Maduro.

“Tenemos órdenes de no dar información”, dijo un funcionario del hospital militar Carlos Arvelo. Las autoridades no ofrecieron hasta ahora un saldo oficial. La AFP pidió en tres oportunidades al gobierno las cifras, sin recibir respuesta hasta ahora.

Maduro fue capturado durante una operación de Estados Unidos, que incluyó bombardeos en Caracas. El gobernante estaba en una casa en el mayor fuerte militar de la capital venezolana. Hubo enfrentamientos entre los militares estadounidenses y los escoltas de Maduro.

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, denunció que fueron asesinados “a sangre fría”. También dijo que los bombardeos impactaron en poblaciones civiles y que trabajaba en un balance. La información “es un asunto de seguridad militar”, dijo el funcionario del Carlos Arvelo, que recibió a la mayoría de las víctimas.

Trabajadores de un hospital en el este de Caracas informaron de un militar herido. En otro, el Pérez Carreño, en el oeste, recibieron dos uniformados y un civil herido.

Fueron casos puntuales, dijo Carlos García, director del Pérez Carreño. “Estaban colapsados los hospitales militares” y “decidieron traerlos para acá y aquí se prestó el apoyo”.

