Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la capital se produjeron alrededor de las 02:00 hrs locales de este sábado en Caracas.

Venezuela denunció el sábado una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declaró un estado de excepción tras fuertes explosiones registradas en la capital Caracas en la madrugada.

Colombia activa el plan de emergencia fronterizo tras los ataques El presidente de Colombia, Gustavo Petro, activó la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. “De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”. Irán condena “el ataque militar estadounidense” Irán, que mantiene estrechos vínculos con Venezuela, condenó “firmemente el ataque militar estadounidense” contra ese país luego que una serie de explosiones sacudieron Caracas y otras ciudades este sábado.“ El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país”, señaló la diplomacia iraní en un comunicado, que criticó también “la agresión ilegal de Estados Unidos”. Venezuela denuncia “gravísima agresión militar” “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, dice un comunicado del gobierno del presidente Nicolás Maduro, quién llamó a movilizaciones. Maduro declaró “el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, prosiguió el documento publicado. Gustavo Petro denuncia ataque “con misiles” El presidente colombiano Gustavo Petro denunció este sábado un ataque “con misiles” contra Caracas, luego de que sonaran fuertes explosiones en la capital venezolana. “Alerta todo el mundo han atacado a Venezuela”, escribió el mandatario colombiano, cercano a Maduro, en la red X. El presidente izquierdista solicitó una reunión “de inmediato” de la OEA y la ONU para “establecer la legalidad internacional de la agresión” contra el país vecino. Explosiones sacuden capital de Venezuela; reportan apagón cerca de base militar Aviones, ruidos fuertes y al menos una columna de humo fueron vistos y escuchados en Caracas, durante las primeras horas de este sábado, de acuerdo con testigos de agencias de noticias. Los hechos ocurrieron de madrugada y generaron alarma entre habitantes de distintas zonas de la capital venezolana. Además, el área sur de Caracas, cercana a una importante base militar, se quedó sin electricidad, según los mismos reportes. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido información oficial sobre el origen de los ruidos, los sobrevuelos o el corte de energía.

