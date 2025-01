Investidura de Donald Trump: aquí las 15 frases más importantes de su discurso en el Capitolio

GENERANDO AUDIO...

El ahora presidente número 47 de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, ofreció un discurso luego de la ceremonia de juramentación en el interior del Capitolio, sede del Congreso estadounidense; un discurso en el que aprovechó para recordar algunos de sus objetivos de gobierno y entre los que destacan su relación política internacional y regional.

A continuación, en Unotv.com te decimos 15 de sus frases más importantes:

1.“La edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo. A partir de hoy nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo“

2.”Desde este momento en adelante, el declive de los Estados Unidos ha terminado“

3. “Para los ciudadanos estadounidenses, el 20 de enero de 2025 es el Día de la Liberación. Estaremos trabajando para enfrentar cada crisis con dignidad”

4. “Sentí que mi vida fue salvada por una razón, fui salvado por Dios para hacer que Estados Unidos sea grandioso de nuevo”

5. “Para las comunidades negras e hispánicas, quiero agradecer por la gran muestra de amor y apoyo que me han demostrado con sus votos, que no olvidaré, he escuchado sus voces durante las campañas y trabajaremos juntos”

6. “Firmaré órdenes históricas. Primero, voy a declarar una emergencia nacional en nuestra frontera sur, todas las entradas ilegales serán detenidas y empezaremos el proceso de regresar a millones y millones de criminales de los países que vinieron. Voy a mandar tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país”

7. “También designaremos a los cárteles como terroristas foráneos“

8. “Declararé una emergencia de energía nacional, vamos a perforar. Tendremos lo que ningún otro país tendrá, la mayor cantidad de petróleo del mundo y lo vamos a usar, vamos a bajar los precios”

9. “Vamos a terminar el nuevo tratado verde y vamos a quitar el mandato de autos eléctricos y vamos a mantener el mandato que hice a los trabajadores de la industria automotriz. Podrán comprar el auto que ustedes elijan”

10. “Voy a comenzar inmediatamente a reformar nuestro sistema de comercio para proteger a los trabajadores estadounidenses y sus familias. En lugar de poner impuestos a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, pondré aranceles e impuestos a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos”

11. “Pondré fin a la política gubernamental de intentar diseñar la raza y el género en cada aspecto de la vida pública y privada. A partir de hoy, la política gubernamental de Estados Unidos es que hay solo dos géneros, masculino y femenino“

12. “Mi legado será el de alguien que haga paz y que unifique. Ayer los rehenes en Medio Oriente regresaron a casa con sus familias”

13.- “Estaremos cambiando el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América”

14. “Enviaremos a astronautas estadounidenses a poner la bandera de EE. UU. en el planeta Marte. Los estadounidenses son innovadores, emprendedores y pioneros, la llamada de la siguiente gran aventura resuena desde nuestras almas”

15. “Estoy enfrente de ustedes como prueba de que nunca deben dejar de creer que lo imposible se puede hacer“

