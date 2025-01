El presidente Donald Trump lanzó su primer tuit oficial como mandatario de los Estados Unidos, donde declaró que comenzaba una nueva era dorada para la nación.

“ESTADOS UNIDOS HA VUELTO. Todos los días estaré luchando por ti con cada aliento de mi cuerpo”, expresó el mandatario en su publicación.

AMERICA IS BACK. 🇺🇸



Every single day I will be fighting for you with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. pic.twitter.com/cCuSV8Q44Z