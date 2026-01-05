EE. UU. ofrece recompensa de 25 millones por el tercero de Venezuela, Diosdado Cabello

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. ofrece 25 millones de dólares por Diosdado Cabello. Foto: AFP

Por medio de una ficha oficial, el gobierno de los Estados Unidos anunció recompensa por información que conduzca al arresto y condena de Diosdado Cabello Rondón, actual ministro de Interior, Justicia y Paz en Venezuela.

En 2020, Estados Unidos, por medio del Departamento de Estado, anunció la recompensa de 10 millones. Sin embargo, en 2025 aumentaron la cifra a 25 millones por información sobre Diosdado Cabello.

Con base en el Título 21 del Código de los Estados Unidos, desde 2020, Cabello fue acusado por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos asociados de armas de fuego.

Cabello Rondón participó en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta entre el Cártel de los Soles, una organización narcotraficante venezolana compuesta por altos funcionarios venezolanos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), designada Organización Terrorista Extranjera. Cabello Rondón coordinó con las FARC para impulsar la conspiración narcoterrorista con el fin de transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína.

EE. UU. no reconoce a Cabello tras supuesto fraude electoral

Ante el supuesto fraude electoral que le dio una nueva victoria a Nicolás Maduro, quien designó a Cabello como ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, el gobierno estadounidense desconoce su cargo.

“Si tiene información y se encuentra fuera de Estados Unidos, comuníquese con la embajada o el consulado estadounidense más cercano. Si se encuentra en Estados Unidos, comuníquese con la oficina local de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en su ciudad”, finalizó el gobierno estadounidense en su comunicado.

