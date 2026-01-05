Presidenta interina de Venezuela crea comisión para liberación de Maduro y Cilia; pide a EE. UU. relación respetuosa

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, creó este domingo una comisión que buscará la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados en Caracas por fuerzas estadounidenses que los sacaron del poder.

Acusado de narcotráfico y terrorismo, Maduro fue recluido el sábado en una cárcel de Nueva York y este lunes debe comparecer ante un juez en esa ciudad.

La comisión “de alto nivel” fue anunciada por el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien será uno de sus integrantes. Estará presidida por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y hermano de la interina, y por el canciller Iván Gil.

Rodríguez dirigió este domingo su primera reunión de Consejo de Ministros, un día después de asumir temporalmente la presidencia con el aval de la corte suprema y de las fuerzas militares.

Pide a Trump relación equilibrada y respetuosa

Previamente, Delcy Rodríguez abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro en medio de un bombardeo a Caracas y lo sacó del poder.

“Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento (sic) internacional equilibrado y respetuoso entre EE. UU. y Venezuela”, escribió en la red Telegram Rodríguez, vicepresidenta de Maduro.

“Extendemos la invitación al gobierno de los EE. UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido”, agregó la mandataria interina.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.