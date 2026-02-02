Candidata derechista, Laura Fernández, se perfila como próxima presidenta de Costa Rica, según conteo

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La derechista Laura Fernández, quien promete mano dura para enfrentar el avance del narcotráfico, se perfila como ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica, escrutado el 61.5% de las mesas de votación.

Fernández, candidata del oficialismo y politóloga de 39 años, obtiene el 50.2% de los votos, es decir, más de 10 puntos arriba del mínimo necesario para ganar en primera ronda, anunció el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Detrás se ubica el socialdemócrata Álvaro Ramos, con 32% de los apoyos.

Fernández propone copiar estrategias de la guerra antipandillas de Nayib Bukele y reformar los poderes del Estado, lo que sus adversarios denuncian como un plan para consolidar un poder absoluto, al estilo del presidente salvadoreño.

Bukele felicitó por teléfono a Fernández, a quien llamó “presidenta electa”.

De confirmarse su elección, será la segunda mujer que gobierne Costa Rica, uno de los países más estables de la región, tras el mandato de cuatro años de Laura Chinchilla, quien también ganó en primera ronda en 2010. Además, afianzaría a la derecha en Latinoamérica, tras las recientes victorias en Chile, Bolivia y Honduras.

Costa Rica, considerado uno de los países más estables del continente, también eligió este domingo a 57 diputados. Tras conocerse los primeros resultados, miles de seguidores de Fernández se reunieron en los lugares emblemáticos para celebrar su cómoda ventaja.

Para Diego Araya, cajero de banco de 25 años, en el sureste capitalino, “el desafío más importante es combatir el narcotráfico”.

El factor Bukele

Heredera política del popular presidente Rodrigo Chaves, la exministra también aspira a lograr 40 de 57 escaños del Congreso para reformar la Constitución y los poderes del Estado.

Sileny Fernández, asesora de recursos humanos de 39 años, dice apoyar “la continuidad” porque “la economía anda bien y Laura va a darle duro a los narcos”.

A diferencia de Honduras, Estados Unidos, de cuyo gobierno Chaves es aliado, no mencionó preferencias por un candidato, sino que expresó su “respeto por el proceso democrático de Costa Rica”.

Pese a que en su gobierno la tasa de asesinatos tuvo un récord de 17 por 100 mil habitantes, Chaves culpa al poder judicial, porque según él, auspicia la impunidad de los criminales. Siete de cada 10 homicidios están ligados al narcotráfico, que convirtió a este país, considerado por décadas uno de los más seguros del continente, en centro logístico y de exportación de drogas, según las autoridades.

“El narco entra y sale como si fuera su patio y no hay un gobierno que lo frene. Estamos a tiempo de rescatar a nuestro país”, dijo Bernarda Marín, cocinera de 70 años, tras votar por el economista opositor Álvaro Ramos, segundo en los sondeos con un 10%.

Fernández ofrece terminar la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de Bukele, aumento de penas y estados de excepción en zonas marginales conflictivas.

“Me gusta su proyecto de la cárcel. La violencia explotó porque están tocando a los cabecillas, como sacar a las ratas de las cloacas”, justificó Jéssica Salgado, oficinista de 27 años.

Temor al autoritarismo

Sin embargo, los opositores aseguran que la oficialista quiere imitar a Bukele, quien tiene poder absoluto e instauró la reelección indefinida, y que, si gana, Chaves gobernará tras bambalinas este país de 5.2 millones de habitantes.

A Fernández la tildan de “populista” y “mala copia” de Chaves por adoptar su retórica confrontativa, y dicen que busca cambiar la Constitución para que su mentor vuelva al poder en cuatro años. Actualmente, solo podría postular tras dos periodos de gobierno. “Siempre voy a cuidar la estabilidad democrática”, garantizó la candidata en su centro de votación.

Al votar, el expresidente Óscar Arias, premio Nobel de Paz 1987, aseguró que se está “jugando la supervivencia de la democracia”: “Lo primero que quieren los dictadores es reformar la Constitución para mantenerse en el poder”. “Aquí no hay dictaduras”, dijo tras sufragar el presidente, quien desató críticas por hacer gestos de burla contra votantes que gritaban “¡Fuera Chaves!”.

La oposición, que apuesta además a un bloque legislativo que haga contrapeso, dispersó sus propuestas entre 19 candidatos.

Aunque la pobreza bajó del 18% en 2024 al 15.2% en 2025, Costa Rica está entre los seis países latinoamericanos más desiguales en el índice Gini y es el segundo más caro después de Uruguay.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.