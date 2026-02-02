Cuba responde a Trump: rechaza terrorismo y ofrece cooperación

GENERANDO AUDIO...

Cuba responde a Trump tras presión: están abiertos al diálogo. Foto: AFP

Este domingo, por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba condenó de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y reiteró su disposición a cooperar con Estados Unidos. El pronunciamiento fue emitido por el Gobierno cubano en un contexto de tensión diplomática con Washington.

La cancillería subrayó que el país aplica una política de tolerancia cero contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Asimismo, aseguró que cumple los estándares internacionales para prevenir y combatir las actividades financieras ilícitas.

El Gobierno cubano afirmó que no alberga, no apoya ni financia organizaciones terroristas. Precisó que cualquier contacto pasado con personas que después fueron designadas como terroristas ocurrió exclusivamente en contextos humanitarios, ligados a procesos de paz reconocidos internacionalmente y a solicitud de gobiernos involucrados.

Cuba declara categóricamente que no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas. Nuestro país mantiene una política de tolerancia cero frente al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, y está comprometido con la prevención, detección y enfrentamiento de actividades financieras ilícitas, en consonancia con los estándares internacionales.

Asimismo, la isla rechazó que representen una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Aseguró que no existen bases militares o de inteligencia extranjeras en su territorio y que no ha apoyado actividades hostiles contra ese país ni permitirá que su territorio sea usado contra otra nación.

Cuba se dice dispuesta al diálogo con EE. UU.

Cuba reiteró su disposición a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con Estados Unidos para enfrentar amenazas transnacionales compartidas, sin renunciar a la defensa de su soberanía e independencia.

Cuba propone renovar la cooperación técnica con los Estados Unidos en áreas que incluyen la lucha contra el terrorismo, la prevención del lavado de dinero, el combate al narcotráfico, la ciberseguridad, la trata de personas y los delitos financieros, y continuará fortaleciendo su marco jurídico para respaldar estos esfuerzos, consciente de que cuando ha existido voluntad de las partes, se ha podido avanzar en estos frentes.

Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba aseguró que su pueblo, así como el estadounidense, se benefician del compromiso y la cooperación pacífica.

Trump asegura apertura del diálogo con Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que ya inició conversaciones con autoridades de Cuba. Además, estimó que podrían culminar en un acuerdo, en medio del aumento de presiones de Washington contra la isla. Las declaraciones se dieron desde su residencia en Florida,

