Israel reabre cruce de Rafah y permite salida limitada de Gaza a palestinos

Israel permite paso limitado en el cruce de Rafa. Foto: AFP

Israel reabrió este lunes el paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, lo que permitirá que palestinos salgan del enclave a pie y que también puedan regresar quienes huyeron de la guerra. La reapertura ocurre tras meses de cierre y en medio de un alto el fuego frágil alcanzado en octubre.

La medida forma parte de los compromisos de la primera fase del plan impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar los combates entre Israel y Hamás, aunque el flujo de personas será limitado y bajo estrictos controles de seguridad.

Israel reabre Rafah con controles y límites de paso

La reapertura del cruce de Rafah será parcial. Israel exigirá revisiones de seguridad tanto para la entrada como para la salida de palestinos, y se prevé que Israel y Egipto impongan topes al número de viajeros. Un funcionario de seguridad israelí confirmó que equipos europeos de vigilancia ya se encuentran en el paso fronterizo y que el cruce quedó habilitado para el movimiento de residentes.

Funcionarios palestinos estiman que alrededor de 100 mil palestinos han salido de Gaza desde el inicio de la guerra, la mayoría en los primeros nueve meses. Algunos lograron salir con apoyo de organizaciones humanitarias, mientras que otros pagaron sobornos en Egipto para obtener permisos.

El cierre del cruce también bloqueó una ruta clave para que heridos y enfermos buscaran atención médica fuera de Gaza. Aunque Israel permitió la salida de algunos miles de pacientes hacia terceros países durante el último año, miles más necesitan tratamiento, según la ONU.

Periodistas siguen sin acceso a Gaza

Pese a la reapertura de Rafah, Israel mantiene el veto a periodistas extranjeros en Gaza, vigente desde el inicio del conflicto. La guerra ha provocado destrucción masiva, con gran parte de los 2 millones de habitantes viviendo en tiendas improvisadas o casas dañadas.

El Tribunal Supremo de Israel analiza una petición de la Asociación de Prensa Extranjera, que exige permitir el acceso de reporteros. El gobierno israelí sostiene que su ingreso representa riesgos de seguridad, mientras que la asociación afirma que se priva al público de información independiente.

Alto el fuego bajo presión

El plan de Trump, ya en su segunda fase, plantea que tecnócratas palestinos gobiernen Gaza, que Hamás deponga las armas y que Israel retire sus tropas mientras se reconstruye el territorio. Sin embargo, Israel duda que Hamás se desarme.

Desde el alto el fuego de octubre, ataques israelíes han matado a más de 500 palestinos, según autoridades sanitarias, mientras que militantes han asesinado a cuatro soldados israelíes. El sábado, Israel lanzó bombardeos intensos, con al menos 30 muertos, tras acusar a Hamás de violar la tregua.

