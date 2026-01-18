Descarrilan dos trenes de alta velocidad en España y dejan al menos 10 muertos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Al menos 10 personas murieron y varias más resultaron heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que colisionaron en el sur de España, cerca del municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba, informaron autoridades españolas.

La Guardia Civil confirmó el número preliminar de fallecidos, mientras que los servicios de emergencia de Andalucía reportaron personas heridas y otras que permanecían atrapadas dentro de los convoyes.

Así ocurrió el accidente ferroviario

De acuerdo con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), un tren de la empresa Iryo que cubría la ruta Málaga–Madrid descarriló en los desvíos de entrada a Adamuz, invadió la vía contigua y colisionó con otro tren que circulaba en sentido contrario, el cual también descarriló.

El accidente ocurrió poco después de las 17:30 GMT, según información difundida por la televisión pública RTVE y fuentes de la Guardia Civil.

Heridos y despliegue de emergencia

Los servicios de emergencia de Andalucía informaron que recibieron llamadas de pasajeros que alertaban sobre personas heridas y atrapadas. Se activó un operativo con ambulancias, unidades de cuidados intensivos, bomberos y personal sanitario.

Imágenes difundidas por la televisión pública mostraron ambos trenes descarrilados, rodeados de ambulancias y personal de rescate auxiliando a los pasajeros.

Un periodista de RNE que viajaba en uno de los trenes relató que el impacto se sintió como “un terremoto”, lo que llevó a los pasajeros a usar martillos de emergencia para romper ventanas y salir del convoy.

Pasajeros y suspensión del servicio

Según medios españoles, más de 300 personas viajaban en el tren de Iryo y más de 100 pasajeros en el otro convoy, operado por Renfe.

Adif informó que todos los servicios ferroviarios entre Madrid y Andalucía fueron suspendidos, lo que provocó la acumulación de pasajeros en estaciones, incluida Atocha, en la capital española.

Reacciones de autoridades

El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, expresó su preocupación por el accidente y confirmó el envío de servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo trabaja de forma coordinada con las autoridades y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, indicó que seguía de cerca la información desde las oficinas de Adif en Madrid, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló que los hospitales y equipos de emergencia estaban a disposición de Andalucía y que en Atocha se desplegarían equipos de apoyo para familiares de los afectados.

