Explosión en tienda de fuegos artificiales deja 8 muertos en China

GENERANDO AUDIO...

Ocho muertos y dos heridos por explosión en tienda de pirotecnia en China. Foto:AFP

Ocho personas murieron y dos resultaron heridas tras la explosión de una tienda de fuegos artificiales en el este de China, según informaron autoridades locales la noche del domingo. El incidente ocurrió en el condado de Donghai, provincia de Jiangsu, donde las comunidades rurales suelen encender bengalas y cohetes para celebrar el Año Nuevo Lunar de esta semana.

Según un comunicado oficial, la “descarga inadecuada” de pirotecnia de uno o más pobladores provocó el estallido en un local cercano alrededor de las 14:30 horas locales.

Las autoridades instan a reducir el uso de pirotecnia

Tras el estallido, personal de emergencias, bomberos, fuerzas de seguridad pública y autoridades sanitarias acudieron de inmediato al lugar para realizar labores de rescate.

Los bomberos extinguieron el incendio derivado de la explosión hacia las 08:00. Las autoridades confirmaron la muerte de ocho personas y quemaduras leves en otras dos. Asimismo, informaron que abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido y que la policía detuvo a los presuntos responsables.

Por su parte, el Ministerio de Manejo de Emergencias advirtió que el país entra en el periodo de mayor uso de pirotecnia debido al feriado de tres días por el Año Nuevo Lunar. Por otra parte, se instó a la población a evitar prácticas inseguras.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.