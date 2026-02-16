El Salvador incauta 6.6 toneladas de cocaína en barco con 10 personas de diferente nacionalidad

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @nayibbukele

Las autoridades de El Salvador interceptaron una embarcación con 10 personas de distinta nacionalidad, e incautaron más de seis toneladas de cocaína, anunció este domingo el presidente del país, Nayib Bukele.

“Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador”, subrayó en redes sociales, sobre un buque que transportaba “330 bultos equivalentes a 6.6 toneladas de cocaína, cuyo valor aproximado es de 165 millones de dólares (2 mil 800 millones de pesos)”.

De acuerdo con el mandatario, se trata del “Buque de Apoyo Multipropósito FMS EAGLE”, de 54 metros de largo y bajo bandera de Tanzania, que fue interceptado a poco más de 700 kilómetros al suroeste de costas salvadoreñas, frente a la Bocana El Cordoncillo, en el departamento de La Paz.

A bordo de la embarcación se encontraban 10 “narcoterristas”: cuatro de ellos de nacionalidad colombiana, tres nicaragüenses, dos personas de Panamá y una procedente de Ecuador, según precisó Bukele.

El dirigente salvadoreño, que celebró este “fuerte golpe al narcotráfico”, relató que la droga incautada se encontraba oculta en “tanques de lastre”, por lo que fue necesario el despliegue de “buzos de nuestra Marina Nacional, quienes realizaron la inspección que permitió (…) proceder con su incautación”.

“Por cierto, gracias por el nuevo barco”, concluyó Bukele, sin precisar el destinatario, si bien es conocida su buena sintonía con las autoridades estadounidenses, especialmente en cuestiones de seguridad, después que acordar con la administración de Donald Trump la acogida en su territorio de integrantes de maras y organizaciones criminales a cambio de pagos.

Apenas este sábado, la Marina francesa, durante un operativo conjunto con Estados Unidos, decomisó 2.4 toneladas de cocaína en aguas de la Polinesia, que presumiblemente eran transportadas hacia Oceanía.

