Falla técnica provoca más de 2 mil vuelos cancelados en Reino Unido

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Foto: AFP

Una falla técnica en el sistema de control del tráfico aéreo mantiene afectadas las operaciones aéreas en Reino Unido este miércoles, con cientos de vuelos retrasados y cancelados. El organismo encargado del servicio descartó, por el momento, que se trate de un ciberataque.

De acuerdo con datos de Cirium, el martes fueron cancelados mil 746 vuelos debido al incidente. Para el mediodía de este miércoles se habían sumado otros 291, con lo que el número de cancelaciones llegó a 2 mil 37.

El aeropuerto londinense de Heathrow concentra la mayoría de las afectaciones.

Airports across the UK are seeing flight delays and cancellations due to an issue with air traffic control.



Nats says the issue is with its "flight processing system" and that "recovery will take some time".



Heathrow and Gatwick airports are affected.



"Technicians have… pic.twitter.com/BXvDxDuihB — BBC London (@BBCLondonNews) September 8, 2026

¿Qué pasó con el control aéreo en Reino Unido?

La falla afectó al NATS, organismo que presta servicios de control del tráfico aéreo a 15 terminales.

NATS informó que el problema ya fue resuelto, aunque advirtió que las interrupciones provocaron dificultades en toda la red aérea y que la recuperación de las operaciones tomaría tiempo.

Además de Heathrow, entre los aeropuertos afectados se encuentran los de Liverpool, Birmingham y Edimburgo, así como el aeropuerto de Dublín, en Irlanda.

El organismo señaló que trabaja para reducir los retrasos acumulados y normalizar las operaciones.

🔴 En raison d’une panne informatique survenue hier à Londres, les systèmes de gestion des vols ont été perturbés, entraînant le déroutement de plusieurs appareils vers Paris-Charles-de-Gaulle.



Les vols suivants pour Londres Heathrow ont été dérouté vers Paris ⤵️



▫️China… pic.twitter.com/Gct0JWqfKc — air plus news (@airplusnews) September 9, 2026

NATS descarta ciberataque

El director ejecutivo de NATS, Martin Rolfe, afirmó a la BBC que no consideran que la falla haya sido consecuencia de un ciberataque.

Rolfe ofreció disculpas por las afectaciones y aseguró que se realizará una investigación para determinar las causas del incidente.

Según medios británicos, el directivo fue convocado por la ministra de Transporte, Heidi Alexander, quien este miércoles intervendrá en la Cámara de los Comunes.

Ryanair cancela 250 vuelos

Una de las aerolíneas afectadas fue Ryanair, que tuvo que cancelar 250 vuelos.

Neal McMahon, director de operaciones de la compañía, cuestionó la respuesta de NATS y pidió la salida de su director ejecutivo.

McMahon explicó que NATS les informó que el problema estaba relacionado con el sistema de procesamiento de planes de vuelo, una falla que, según señaló, también ocurrió en 2023.

El directivo estimó que las afectaciones para Ryanair tendrán un costo de millones.

Reino Unido ya enfrentó una falla similar en 2023

El Reino Unido registró en 2023 una de sus mayores fallas recientes en los sistemas de control aéreo.

En aquella ocasión, alrededor de 2 mil vuelos fueron retrasados o cancelados, afectando a más de 700 mil pasajeros justo después de un fin de semana largo.

El incidente de este miércoles mantiene las operaciones aéreas afectadas mientras las autoridades trabajan para recuperar la normalidad.