México registra la mayor caída de pasajeros aéreos en América Latina durante junio de 2026

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México es el país de Latinoamérica que más pasajeros pierde. Foto: Cuartoscuro

México registró en junio de 2026 la mayor disminución absoluta de pasajeros aéreos entre los principales mercados de América Latina, con alrededor de 293 mil viajeros menos frente al mismo mes de 2025, equivalente a una reducción aproximada de 3%, de acuerdo con datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

El resultado se presentó durante un mes marcado por la celebración del Mundial de Futbol 2026 y contrastó con el comportamiento de otros mercados de la región. El tráfico aéreo latinoamericano alcanzó aproximadamente 37.3 millones de pasajeros en junio, 2.3% menos que un año antes.

La reducción regional representó cerca de 893 mil pasajeros menos y significó la primera contracción interanual mensual del tráfico aéreo de América Latina desde 2021. La disminución se registró en los segmentos doméstico, internacional intrarregional e internacional extrarregional.

México, Argentina y Colombia estuvieron entre los principales mercados con resultados negativos. Argentina perdió aproximadamente 238 mil pasajeros, mientras que su tráfico disminuyó 10.1%. En conjunto, los tres mayores mercados concentraron cerca de 65% del tráfico regional y movilizaron alrededor de 517 mil pasajeros menos que en junio de 2025.

Tráfico aéreo entre México y Estados Unidos cae 6%

La reducción de pasajeros aéreos en México estuvo relacionada principalmente con el comportamiento del tráfico internacional, particularmente con las conexiones entre México y Estados Unidos.

El tráfico entre ambos países disminuyó alrededor de 6% durante junio, lo que representó aproximadamente 200 mil pasajeros menos. Esta cifra equivalió a cerca de 90% de la reducción internacional registrada por México durante el mes.

El descenso coincidió con una reducción de la capacidad de las aerolíneas estadounidenses hacia México. Datos de OAG indican que las compañías aéreas estadounidenses programaron para el verano de 2026 alrededor de un millón de asientos menos hacia México respecto al verano de 2025.

Entre las aerolíneas que redujeron su capacidad se encuentran:

Alaska Airlines, con aproximadamente 240 mil asientos menos y una reducción de 38% en 12 meses

American Airlines, con cerca de 170 mil asientos menos

OAG atribuyó parte de la reducción a la salida de capacidad relacionada con la quiebra de Spirit Airlines y a los recortes realizados por las principales compañías aéreas estadounidenses.

Al mismo tiempo, las aerolíneas con base en México elevaron su participación en la capacidad entre ambos países. Durante el verano de 2026 representaron alrededor de 40%, frente a 34% en el verano de 2024.

Volaris incrementó 25% su capacidad hacia Estados Unidos durante las dos últimas temporadas de verano.

México es el país que más pasajeros pierde en América Latina.

Cancún registra menos pasajeros en rutas nacionales e internacionales

Cancún estuvo entre los puntos con disminuciones en el tráfico aéreo durante junio. El comportamiento se presentó tanto en conexiones internacionales como en rutas nacionales.

Entre las rutas entre México y Estados Unidos con mayores reducciones durante junio se encontraron:

Cancún-Dallas, con una caída de 19.2%

Cancún-Houston, con una disminución de 15%

Cancún-Atlanta, con 13.2% menos pasajeros frente a junio de 2025

El mercado doméstico de Cancún también registró una disminución. De acuerdo con los datos referidos por ALTA, el aeropuerto movilizó alrededor de 53 mil pasajeros nacionales menos durante junio.

Entre los aeropuertos que alimentan el flujo nacional hacia Cancún se encuentran el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Monterrey, Guadalajara y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Estos puntos también registraron disminuciones durante junio.

Miguel Ángel Fong, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, señaló entre los factores que afectan al Caribe mexicano la presencia de sargazo y la disponibilidad de asientos aéreos.

Llegada de turistas internacionales por vía aérea disminuye 5.3%

Los datos del INEGI también reportaron una reducción en la llegada de turistas internacionales por vía aérea durante junio de 2026.

La Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) registró el ingreso de 1 millón 751 mil 818 turistas no fronterizos por vía aérea durante junio. En el mismo mes de 2025 se contabilizaron 1 millón 849 mil 224.

La diferencia fue de 97 mil 406 turistas menos, equivalente a una disminución anual de 5.3%.

La reducción se presentó pese al aumento de 2.1% en el número total de viajeros internacionales que ingresaron a México. El indicador pasó de 8 millones 20 mil 43 personas en junio de 2025 a 8 millones 189 mil 14 en junio de 2026.

El comportamiento fue distinto entre los grupos de viajeros. Los turistas no fronterizos disminuyeron 3.2%, mientras que los turistas fronterizos aumentaron 6.5%.

Dentro del grupo de turistas no fronterizos, la vía aérea presentó una disminución de 5.3%.

Estados Unidos continuó como el principal mercado emisor de turistas no fronterizos hacia México. Durante junio aportó 1 millón 527 mil 11 entradas, equivalentes a 69.2% del total de turistas no fronterizos.

Turistas que llegaron por avión gastaron más durante junio

Aunque disminuyó la llegada de turistas internacionales por vía aérea, el gasto turístico registró un incremento durante junio de 2026.

El INEGI reportó que el gasto total de los viajeros internacionales en México alcanzó 2 mil 912.5 millones de dólares, un aumento anual de 5.9%.

El gasto de los turistas internacionales llegó a 2 mil 653.5 millones de dólares, 6.3% más que durante junio de 2025.

En el caso de los turistas no fronterizos que llegaron por vía aérea, el gasto promedio fue de 1 mil 283.8 dólares, 9.6% superior al registrado un año antes.

El gasto total asociado con este grupo alcanzó 2 mil 249 millones de dólares, 3.8% más que en junio de 2025.

Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún, señaló que el Mundial 2026 tuvo un impacto positivo en el ingreso de divisas por vía aérea durante junio.

Sin embargo, indicó que al analizar las series mediante promedios móviles para eliminar el efecto estacional, el evento no compensó la reducción de llegadas aéreas ni revirtió la tendencia negativa observada desde 2024.

México aumenta tráfico aéreo hacia Panamá, República Dominicana y Francia

La disminución del tráfico con Estados Unidos fue compensada parcialmente por el comportamiento de otros mercados internacionales.

Durante junio, el tráfico entre México y Panamá aumentó alrededor de 16%. La conexión con República Dominicana registró un crecimiento cercano a 55%.

El mercado entre México y Francia también presentó un incremento. La incorporación de vuelos de Monterrey a París y la consolidación de rutas desde el AICM contribuyeron a un aumento aproximado de 14% en los viajes hacia Francia.

En el caso de México y Colombia, el mercado se mantuvo prácticamente estable durante junio, aunque hubo modificaciones en la operación de las aerolíneas.

El AIFA adquirió mayor participación como centro de operaciones hacia Colombia, mientras que también se incorporaron o consolidaron rutas desde Monterrey y Guadalajara.

Tráfico aéreo de América Latina registra primera caída mensual desde 2021

El retroceso registrado durante junio modificó el comportamiento que había presentado el tráfico aéreo latinoamericano durante los primeros meses de 2026.

En el sexto mes del año, el tráfico doméstico de la región disminuyó 2%, mientras que el internacional intrarregional cayó 3%. El internacional extrarregional registró una reducción de 2.7%.

La caída de México destacó por su magnitud absoluta entre los principales mercados de América Latina. Los 293 mil pasajeros menos representaron la mayor reducción registrada durante junio.

Argentina presentó la segunda mayor disminución, con aproximadamente 238 mil pasajeros menos y una caída proporcional de 10.1%.

El comportamiento del tráfico aéreo mexicano durante junio estuvo relacionado principalmente con la reducción de capacidad en las conexiones con Estados Unidos, mientras que otros mercados internacionales registraron aumentos y el gasto promedio de los turistas que llegaron por vía aérea también creció.

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