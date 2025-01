El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que no asistirá a la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela debido a la detención de líderes progresistas venezolanos y la falta de transparencia en las elecciones del 28 de julio de 2024. Sin embargo, anunció que el embajador colombiano en Caracas representará al país en el acto.

Petro critica elecciones venezolanas y defiende relaciones diplomáticas

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario colombiano afirmó:

“Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No podemos reconocer procesos que carecen de transparencia. Colombia no intervendrá en los asuntos internos de Venezuela ni romperá relaciones diplomáticas con ese país.”

El mandatario reiteró la importancia de mantener la relación entre ambos países debido a factores como la extensa frontera compartida, el flujo migratorio y los vínculos comerciales.

Embajador colombiano asistirá al acto

Pese a la ausencia de Petro, el embajador de Colombia en Venezuela ya se trasladó a Caracas. Según informes, suspendió sus vacaciones para asistir a la ceremonia del 8 de enero. Esta decisión ha generado reacciones divididas en Colombia.

El analista internacional Javier Garay considera positiva la postura del presidente:

“Es un acto diplomático que mantiene una relación cercana con un país vecino clave.”

Por otro lado, algunos sectores critican la asistencia del embajador, argumentando que podría interpretarse como un reconocimiento indirecto al régimen de Maduro.

Reacciones internas y pedidos de libertad

La decisión de Petro también ha provocado tensiones al interior del gobierno. Se reporta que el canciller Luis Murillo está considerando renunciar, al no estar de acuerdo con el envío del embajador.

En el mismo mensaje, Petro pidió la liberación de líderes políticos detenidos en Venezuela, incluidos defensores de derechos humanos como Carlos Correa. Además, recordó que hay al menos nueve colombianos encarcelados en ese país bajo acusaciones de ser mercenarios.

Relación con Venezuela se mantiene

Pese a las críticas, Petro reiteró que cualquier conflicto entre gobiernos no debe trasladarse a los pueblos, señalando que el comercio y la cooperación fronteriza deben continuar.