A horas de la toma de posesión de De la Espriella, destruyen con explosivos caseta en Colombia

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Ataque ocurre a horas de investidura de presidente. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Horas después de que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tomara posesión del cargo, un ataque con explosivos destruyó una caseta de peaje en construcción en la comunidad de Mondomo, sobre la carretera que conecta a Cali con Popayán.

El mandatario condenó el ataque y advirtió que su gobierno responderá contra quienes atenten contra la infraestructura del país. Las autoridades informaron que no había trabajadores en el lugar al momento de la explosión, por lo que no se reportaron personas heridas, aunque la estructura quedó severamente dañada.

Condeno con toda firmeza el atentado terrorista contra el peaje de Mondomo, en la vía Panamericana.



Atacar la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos.



A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá… https://t.co/eI7FXZfDt4 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 8, 2026

Ataque ocurrió durante la madrugada

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando sujetos colocaron cargas explosivas en las estructuras del peaje y posteriormente las detonaron.

La infraestructura afectada corresponde al peaje Cachimbal, que se encontraba cerca de concluir su construcción a cargo del concesionario Nuevo Cauca.

Terroritas volaron con explosivos el Peaje que fue construido en Mondomo (Vía Panamericana).



Hasta el momento no hay un reporte general del caso por parte del concesionario Nuevo Cauca. pic.twitter.com/eipxDvdbuh — ALEJO El Verseador 🇨🇴 (@El_verseador) August 8, 2026

El punto está ubicado en el kilómetro 60 de la carretera de doble calzada que comunica a Popayán con Santander de Quilichao, una vía estratégica para el transporte de carga y la conexión entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

Habitantes de Mondomo reportaron los daños provocados por la explosión en la estructura recién construida.

De la Espriella condena el ataque y advierte que no habrá impunidad

Tras el atentado, el presidente Abelardo de la Espriella condenó lo ocurrido y aseguró que atacar la infraestructura del país también afecta la movilidad y la seguridad de la población.

El mandatario advirtió que su gobierno utilizará las capacidades del Estado para recuperar el control de los territorios donde operan grupos armados.

“A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad”, afirmó De la Espriella.

El presidente también aseguró que Colombia no se someterá a las acciones de grupos terroristas y vinculó el ataque con la defensa de la infraestructura y el desarrollo del país.

Hipótesis apunta a las FARC

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque habría sido cometido por integrantes de las disidencias de las FARC que operan en esta zona de Colombia.

🚨 | URGENTE:



Así es como el criminal Ejército de Liberación Nacional reta a nuestro mandatario, el tigre Abelardo, y deja el peaje La Agustina, en vía que conecta a Nariño, totalmente destruido por medio de drones explosivos. pic.twitter.com/H4Q1g59qFq — Santiago Alvarán (@SALVARANM) August 8, 2026

Hasta el momento, esta es una de las principales líneas de investigación de las autoridades y no se ha informado de personas detenidas por el ataque.

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