Incendios en Grecia consumen más de 11 mil hectáreas; hay al menos 2 muertos

GENERANDO AUDIO...

Más de 11 mil hectáreas consumidas en Grecia por incendios. Foto: AFP

Los incendios forestales en Grecia han consumido más de 11 mil 100 hectáreas en los principales frentes activos de Beocia y Porto Germeno, al noroeste de Atenas, mientras las autoridades enfrentan condiciones extremas por los fuertes vientos. Además, dos integrantes de las labores de combate murieron tras el choque de dos helicópteros que participaban en las operaciones.

El Observatorio Nacional de Atenas informó que el incendio de Beocia ha devastado unas 3 mil 90 hectáreas, mientras que el de Porto Germeno, que continúa activo, suma alrededor de 8 mil 80 hectáreas afectadas. En conjunto, ambos siniestros superan las 11 mil hectáreas calcinadas.

Two firefighting helicopters collided midair in Greece while battling a wildfire that destroyed over 100 homes northwest of Athens. Two crew members, one Danish and the other from Greece, were killed https://t.co/Wa53UY80Gm pic.twitter.com/UeFblt9ZMC — Reuters (@Reuters) August 3, 2026

Incendios en Grecia avanzan por fuertes vientos

Las autoridades señalaron que los fuertes vientos han persistido durante cinco días consecutivos, lo que ha complicado el combate a los incendios y favorecido su propagación.

El director de Planificación Estratégica y Comunicación del Cuerpo de Bomberos, Vasilios Vatrakoyanis, informó que durante la jornada participaron decenas de aviones y helicópteros, además de camiones cisterna y maquinaria pesada para contener los frentes de fuego.

Desde el 27 de julio, las autoridades han registrado 220 incendios agroforestales en distintas regiones del país, lo que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.

Dos muertos tras choque de helicópteros

Durante las labores para combatir los incendios, dos helicópteros colisionaron en el aire. El accidente dejó dos personas fallecidas: un piloto danés y un coordinador griego que participaban en las operaciones.

Además, otras dos personas resultaron heridas: un piloto británico y otro coordinador griego, quienes fueron trasladados a un hospital militar con pronóstico reservado.

Autoridades investigan el origen de los incendios

Las autoridades griegas informaron que en los últimos cinco días han realizado 33 detenciones, de las cuales 30 fueron por negligencia y tres por presunto incendio intencional. También se han impuesto 22 multas por un monto total de 70 mil 100 euros.

En el caso del incendio de Beocia, las investigaciones apuntan a que el fuego comenzó cerca de una línea de transmisión eléctrica ubicada junto a un parque eólico, un sitio donde ya se había registrado otro incendio a finales de junio.

Las autoridades advirtieron que el riesgo de incendios sigue siendo muy alto y alertaron que Grecia atraviesa algunos de los días más críticos del verano.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento