Maduro respalda el diálogo desde prisión previo a reunión entre el Gobierno interino y la oposición

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Foto: AFP

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su respaldo a “todo camino de diálogo” en un mensaje difundido este domingo desde sus redes sociales, a unos días de que representantes del Gobierno interino de Delcy Rodríguez y un grupo de opositores sostengan su primera reunión presencial en Caracas, con el respaldo de Estados Unidos.

El mensaje se da en medio de la presión de Washington para impulsar negociaciones que podrían derivar en un nuevo proceso electoral en el país.

Maduro llama al diálogo desde prisión

En un mensaje publicado en su canal de Telegram, Maduro hizo un llamado a privilegiar el entendimiento entre los venezolanos.

“Hablar de un RENACIMIENTO NACIONAL como meta común es hablar de respeto mutuo en la diversidad, de inclusión de todos y todas (…) Saludamos todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos”, señaló.

El exmandatario también expresó su deseo de que agosto sea “un mes de maravillosos logros, solidaridad comprometida, diálogo sincero y renacimiento espiritual para Venezuela“.

Su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, compartió posteriormente el mensaje en la red social X.

Felicitamos la gran Marcha para Jesús, realizada este sábado 1 de agosto. Todos y todas, la juventud, las familias y las comunidades demostraron la verdad de un pueblo noble, lleno de fe, valores y esperanza, que renace cada día.



Saludamos todo el camino del diálogo que ayude a… pic.twitter.com/XaHKNLARXZ — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) August 2, 2026

Así son las condiciones de Maduro en prisión

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores permanecen recluidos en una prisión de Brooklyn, Nueva York, desde enero, tras ser capturados en una operación militar estadounidense. Ambos enfrentan cargos relacionados con tráfico de drogas y armas de fuego, acusaciones que rechazan.

De acuerdo con una fuente cercana al exmandatario, en prisión no tiene acceso a internet ni a periódicos, aunque puede comunicarse con familiares y abogados mediante llamadas telefónicas limitadas a aproximadamente 300 minutos al mes, con un máximo de 15 minutos por llamada.

Según Maduro Guerra, su padre se encuentra en buen estado de salud y dedica parte de su tiempo a estudiar la Biblia.

Gobierno interino y oposición preparan primera reunión

Siete meses después de la captura de Maduro, representantes del Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y un grupo de opositores respaldados por Estados Unidos realizarán la próxima semana su primer encuentro presencial.

Las partes informaron que entre los temas previstos se encuentran la atención al doble terremoto ocurrido el 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas.

La principal dirigente opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no participará en estas conversaciones, aunque ha manifestado que no obstaculizará el proceso.

Juicio de Maduro iniciará en 2027

El juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores está programado para comenzar el 1 de junio de 2027 en un tribunal federal de Nueva York.

Desde su primera comparecencia ante la corte, Maduro sostiene que fue “secuestrado” y se considera un “prisionero de guerra”. En abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó el pago de los honorarios de su equipo legal, que anteriormente estaba restringido por las sanciones estadounidenses.

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