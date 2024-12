Irán confirma la detención de la periodista italiana Cecilia Sala 

Irán confirmó la detención de la periodista italiana Cecilia Sala en Teherán el 19 de diciembre, acusada de “quebrantar las leyes” durante un viaje profesional con una visa de periodista.

El caso de Cecilia Sala es “objeto de investigación”, informó la agencia de prensa estatal IRNA, citando al ministerio iraní de la Cultura, que se ocupa de los medios extranjeros.

“Cecilia Sala, ciudadana italiana, llegó a Irán el 13 de diciembre con una visa de periodista y fue detenida el 19 de diciembre por quebrantar las leyes de la República Islámica de Irán”, añadió la agencia IRNA, sin dar detalles sobre la infracción que habría cometido la periodista.

La joven de 29 años se encuentra recluida en la prisión de Evin, según su empleador Chora Media, una editorial italiana de pódcast.

Ricominciamo perché il giornalismo non è un crimine.



Ricominciamo per non lasciare incompiuto il lavoro cominciato da Cecilia tre anni fa quando è nato Stories.#FreeCecilia pic.twitter.com/VZfrxL4si1