Se endurecen leyes: Pese a orden ejecutiva de Biden, ingresan cientos de migrantes a EU

A pesar de las medidas estrictas y la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el martes pasado, migrantes continúan cruzando la frontera de manera irregular.

“No lo he pensado, pero confiando en Dios, Dios es el que hace la voluntad de nosotros, porque si estamos acá es por algo, porque si no, no estuviéramos acá”, señala a UnoTV Erick, quien es migrante colombiano.

En el transcurso de la mañana de este 6 de junio, más de 200 migrantes ingresaron a Estados Unidos en tramos de la frontera que abarca desde San Ysidro hasta Jacumba, en California. En este último punto, hasta hace poco, reportes de la Patrulla Fronteriza, documentaban el ingreso irregular de hasta mil migrantes por día.

En la zona, un grupo de alrededor de 100 personas, entre ellos algunos menores de edad, llegó visiblemente agotado después de caminar durante más de dos horas bajo el sol y temperaturas que oscilaban los 40 grados centígrados.

“Mucha gente no lo logra, mucha gente no puede caminar, se fatiga, se desmaya mucha gente. Yo estaba a punto de desmayarme, se me dormían las manos, por acá un dolor, el pecho, todo”, cuenta Saraí, quien es migrante colombiana.

La esperanza de un futuro mejor impulsa a cientos de personas a asumir riesgos extremos, a pesar de la posibilidad de ser deportados si los ingresos irregulares superan los 2,500 en un solo día, como marca la orden ejecutiva.

Aunque los cruces irregulares hacia Estados Unidos han disminuido a lo largo de la frontera entre México y ese país, por la zona de California han continuado ingresando los migrantes, independientemente de los decretos o cualquier instrucción que gire la autoridad o los intentos por impedirles llegar a este país.