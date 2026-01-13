Moneda de Irán pierde casi todo su valor tras estallar protestas

GENERANDO AUDIO...

Moneda de Irán perdió todo valor frente al dólar y el euro. Foto: Reuters

El rial iraní sufrió un colapso acelerado de su valor tras el estallido de protestas sociales el 28 de diciembre, en un contexto marcado por inflación persistente, sanciones internacionales y creciente inestabilidad política.

Durante este periodo, la moneda nacional de Irán quedó reducida a cero frente a divisas fuertes como el dólar y el euro, mientras que en México su valor descendió hasta 0.000016 pesos, una proporción ínfima del peso mexicano.

El desplome del rial se acelera desde enero

La última caída significativa del rial se registró a partir del 6 de enero, tras semanas de fuertes oscilaciones iniciadas a finales de diciembre, cuando la depreciación de la moneda contribuyó a detonar protestas en Teherán y otras ciudades.

Con el avance de las manifestaciones, el deterioro de la moneda adquirió un componente político más amplio, intensificando la presión sobre la economía iraní.

Moneda de Irán, en valores casi nulos frente a divisas

Al inicio de las protestas, el rial se cotizaba en casi 2 mil 325 riales por peso mexicano, mientras que un dólar equivalía a más de 41 mil 666 riales, ya entonces un valor residual.

Desde entonces, la moneda ha continuado su caída hasta ubicarse en niveles prácticamente insignificantes, lo que especialistas describen como una depreciación insostenible, cercana a un valor casi simbólico en los mercados internacionales.

Sanciones, inflación y pérdida de confianza golpean a la economía

La economía de Irán arrastra años de sanciones internacionales, inflación crónica y restricciones financieras, factores que han erosionado de forma constante la confianza en su moneda.

Ante la incertidumbre política y económica, ciudadanos e inversionistas iraníes han optado por divisas fuertes y oro como reserva de valor, desplazando aún más al rial.

Medidas del gobierno no logran contener la crisis

El gobierno iraní ha propuesto nuevas medidas de alivio económico, luego de intentar restringir el acceso a divisas subsidiadas utilizadas para importar bienes básicos.

Críticos del sistema señalan que estas políticas han generado distorsiones, incentivado la búsqueda de rentas y no han conseguido frenar la inflación ni estabilizar la moneda.

Trump anuncia nuevos aranceles contra países que comercien con Irán

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este 12 de enero que impondrá aranceles del 25% a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán.

“Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente”, escribió Trump en su red Truth Social.

