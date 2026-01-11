Muertos en Irán aumentan a 192 tras protestas: ONG

GENERANDO AUDIO...

Ya son 192 los muertos en Irán tras protestas contra el gobierno. Foto: AFP

De acuerdo con Iran Human Rights, un grupo de derechos humanos, al menos 192 personas han fallecido a lo largo de estas dos semanas en Irán, como resultado de las protestas contra el gobierno y la presión económica.

Si bien señalaron que de momento se contabilizan 192 fallecidos, no se descartan que sean muchos más. El corte de internet que ha atravesado Irán en los últimos días, mencionaron, les ha impedido verificar más decesos.

Irán continúa y se prepara para nuevas protestas

A lo largo de la noche de este sábado, Irán vio el inicio de una nueva manifestación contra el poder, pese a los temores de una represión. De momento, los ciudadanos han vivido más de dos días sin acceso a internet en medio de una de las protestas más grandes contra el gobierno en los últimos años.

Irán planea respuesta si EE. UU. interviene

Luego de que Donald Trump ofreciera intervención, el presidente del Parlamento en Irán aseguró que el país golpeará objetivos militares y navales si Estados Unidos interfiere.

“En caso de un ataque militar por parte de Estados Unidos, tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos”, dijo Mohamad Bagher Ghalibaf.

