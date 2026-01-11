La riqueza bajo tierra: 4 claves que explican por qué Venezuela tiene tanto petróleo

GENERANDO AUDIO...

Tras la reciente intervención estadounidense en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro, el petróleo venezolano ha vuelto a posicionarse como el eje de la geopolítica mundial. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente un acuerdo para que el país entregue a Washington entre 30 y 50 millones de barriles durante la transición política.

Pero, ¿cómo llegó a acumularse tanta riqueza en un solo territorio? Aquí te explicamos las 4 claves geológicas y científicas que definen este fenómeno.

1. Una ubicación geográfica privilegiada

La abundancia de crudo no es casualidad, sino el resultado de una “tormenta perfecta” de factores naturales. La posición de Venezuela permitió una historia tectónica y una extensión de cuencas única. La interacción entre el clima y el relieve creó las condiciones ideales no solo para la generación de hidrocarburos, sino para su preservación durante millones de años.

2. El rol de las placas tectónicas

Venezuela se sitúa en una zona de alta intensidad geológica, justo donde interactúan la placa del Caribe y la de Nazca.

La “Cocina” del petróleo: Según Philip Prince, geólogo de Virginia Tech, el choque tectónico entierra la roca madre. Bajo presión, se genera el petróleo que luego migra hacia capas de sedimentos exteriores.

3. La Faja Petrolífera del Orinoco

Venezuela posee la mayor acumulación de hidrocarburos a nivel mundial en la Faja del Orinoco. Debido a las condiciones raras de su suelo, el crudo allí presente es mayoritariamente extrapesado.

Uso industrial: Este tipo de petróleo es altamente valorado en el mercado global, ya que es el insumo ideal para producir diésel y combustible para aviones.

4. Una herencia de millones de años

Aunque la industria comenzó formalmente con el gran descubrimiento en la cuenca de Maracaibo en 1914, el proceso de creación tomó eones.

Materia orgánica: El subsuelo venezolano contiene secuencias gruesas de rocas sedimentarias ricas en plancton y algas microscópicas.

El subsuelo venezolano contiene secuencias gruesas de rocas sedimentarias ricas en plancton y algas microscópicas. Transformación: Estos organismos antiguos, al quedar atrapados bajo el agua y sedimentos, se convirtieron en los ingredientes iniciales de los más de 75 mil millones de barriles descubiertos hasta hoy.

Gracias a estos factores, a finales de la década de los 30, Venezuela ya producía 560 mil barriles diarios, consolidándose como el tercer productor mundial, solo por detrás de Estados Unidos y la Unión Soviética.

