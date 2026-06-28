Nombra Trump a expolicía al frente del ICE, le encarga la detención y expulsión de inmigrantes irregulares

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Miembros de ICE en un operativo. Foto: AFP/Archivo

El presidente Donald Trump anunció este sábado el nombramiento de Lance Schroyer, un expolicía de Oklahoma, al frente de la policía federal de inmigración (ICE), duramente criticada en Estados Unidos por sus detenciones y expulsiones de migrantes.

“Tengo el gran placer de anunciar que he nombrado a Lance Schroyer como director del ICE”, declaró en su red Truth Social. Es un “expolicía de Oklahoma y exmarine (…) con varias décadas de experiencia en el encarcelamiento de los peores criminales”, escribió.

Trump:



I am very pleased to announce that I have nominated Lance Schroyer to be our next ICE Director. Lance has over 29 YEARS of Law Enforcement experience in Oklahoma — A State where I WON all 77 Counties in 2016, 2020, and 2024! Lance is a former Oklahoma State Trooper, and… pic.twitter.com/nV7rLT49fF — Open Source Intel (@Osint613) June 27, 2026

Lance Schroyer, actual asesor del secretario del Interior, sucederá a Todd Lyons, quien fue nombrado director interino del ICE por Donald Trump en marzo de 2025, y que dejó su cargo en mayo de 2026, pocas semanas después de la destitución de la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

Schroyer “desempeñará un papel esencial para ayudar al presidente: identificar, detener y expulsar a los inmigrantes en situación irregular”, celebró el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en X.

Teóricamente, el nombramiento de Schroyer al frente de ICE debe ser aprobado por el Senado. Pero todos los directores de esta agencia han sido nombrados de forma interina desde 2017.

“Llevamos 11 años (desde diciembre de 2014, ndlr.) sin que el DHS (Departamento de Seguridad Interior) haya tenido un director del ICE aprobado por el Senado. El Senado debe aprobar rápidamente el nombramiento de Lance Schroyer”, instó Mullin en X.

La policía federal de inmigración es la encargada de llevar a cabo la ofensiva contra la inmigración impulsada por Donald Trump.

Sus métodos, considerados brutales, así como la muerte en enero de Renée Good y Alex Pretti, dos estadounidenses abatidos a tiros por agentes federales en Minneapolis cuando se oponían a su presencia en esta ciudad, han provocado una fuerte conmoción en el país.

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