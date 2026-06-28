Papa León XIV reitera deseo de venir a México y envía mensaje a la Iglesia y a fieles

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Foto: Arquidiócesis Primada de México

El Papa León XIV llamó a fortalecer una renovación pastoral en la Iglesia católica mexicana basada en la escucha, el diálogo y la participación social, en audiencia privada con el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México.

Asimismo, reiteró su deseo de realizar una visita a nuestro país, aunque todavía no existe una fecha.

El Papa León XIV se reunió con el Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes, a quien le pidió mandar un mensaje para animar a sacerdotes, diáconos, consagrados y fieles a continuar la misión de una Iglesia que escucha, sirve y promueve la paz desde el diálogo y la… pic.twitter.com/7CIt2XrT1v — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) June 27, 2026

¿Qué mensaje envió el Papa León XIV a México?

De acuerdo con la Arquidiócesis Primada de México, el encuentro se realizó en el Vaticano el pasado jueves, durante cuya conversación el pontífice envió un saludo a sacerdotes, diáconos, personas consagradas, seminaristas y fieles laicos que forman parte de la arquidiócesis.

Ahí, León XIV alentó a continuar una transformación pastoral con espíritu sinodal, promoviendo una Iglesia más cercana y abierta a todos los sectores de la sociedad.

En paralelo, durante un encuentro con representantes del Centro de Investigación y Formación de Protección al Menor (Ceprom) en Latinoamérica, el Papa también insistió en ampliar los espacios seguros dentro de la Iglesia y fortalecer la cultura de prevención frente a abusos.

“Mi deseo es que todos los espacios en la Iglesia, ya sean físicos o virtuales, sean verdaderamente lugares para el encuentro fecundo con Jesucristo, libres de miedos, sospechas o desconfianzas”, expresó.

Asimismo, recordó la importancia de escuchar a las víctimas y responder con verdad, justicia y reparación ante cualquier situación de abuso dentro del entorno eclesial.

Durante su estancia en Roma, el cardenal Aguiar reiteró el compromiso de la Iglesia en México de caminar en comunión con el sucesor de Pedro y llamó a los fieles a responder con generosidad a los llamados de unidad y paz.

Mientras que la reunión ocurrió en el marco del consistorio extraordinario convocado por León XIV, donde cardenales de distintas partes del mundo dialogan sobre los retos actuales de la evangelización, la construcción de paz, el bien común y el avance del proceso sinodal.

Además, al ser cuestionado sobre una posible visita a México, el pontífice expresó nuevamente su interés por acudir al país y visitar la Basílica de Guadalupe, aunque señaló que el viaje dependerá de su agenda.

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