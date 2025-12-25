Papa León XIV condena las “heridas abiertas” de las guerras durante su homilía de Navidad

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

En su homilía de Navidad, el Papa León XIV denunció este jueves la “absurdidad” de los discursos belicosos y las “heridas abiertas” que dejan las guerras en el mundo, en referencia a la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

“Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas, dejando escombros y heridas abiertas”, declaró el pontífice durante una misa celebrada por Navidad en la basílica de San Pedro, en el Vaticano.

En su homilía, el papa también recordó las “tiendas de campaña de Gaza, expuestas desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío”, y los cientos de miles de gazatíes que se enfrentan al invierno en condiciones extremas, después de una extenuante guerra de dos años entre Hamás e Israel que dejó decenas de miles de muertos y obligó a la población a desplazarse varias veces.

León XIV, electo jefe de la Iglesia católica el pasado mayo, celebró la noche del miércoles su primera misa del Gallo como papa, y aprovechó para enviar un mensaje de “caridad y esperanza”.

El obispo de Roma había pedido ya el martes una tregua global de un día por Navidad, y apuntó en particular al conflicto ucraniano y a los ataques de Rusia -“parece haber rechazado la petición”, dijo.

