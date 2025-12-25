Nasry Asfura: quién es, polémicas e ideología del próximo presidente de Honduras

GENERANDO AUDIO...

Nasry Asfura, ganador de las elecciones en Honduras. Foto: AFP

Honduras llevó a cabo sus elecciones presidenciales el 30 de noviembre, y después de tres semanas de conteos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente ganador a Nasry Asfura, el candidato apoyado por el estadounidense Donald Trump, por lo que se convertirá en el nuevo presidente el próximo 27 de enero.

Toda vez que, con un acuerdo aprobado en el CNE por dos de los tres consejeros, el martes se resolvió determinarlo ganador con el 99.2% de los votos computados, en medio de una crisis con la oposición pidiendo desde el recuento voto por voto hasta la repetición de las elecciones.

¿Quién es Nasry Asfura?

Nasry Asfura nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1958, y tiene raíces palestinas, pues sus abuelos son inmigrantes, llegando a tierras hondureñas en 1890 y en 1918, como lo comentó recientemente en una entrevista. Está casado con Lissette del Cid de Asfura, con quien tiene tres hijas: Stephanie, Monique y Alexandra.

A pesar de que estudió ingeniería, Asfura no logró terminar la licenciatura, aunque eso no lo impidió tener éxito y consolidarse como empresario en el sector de la construcción, para posteriormente comenzar a involucrarse en la administración pública, comenzando como asistente en la alcaldía de Tegucigalpa, en los años noventa.

Posteriormente, en 2009, fue electo diputado nacional por el departamento de Francisco Morazán. Para el año 2011 tomó el cargo del Fondo Hondureño de Inversión Social, antes de ser electo como alcalde de Tegucigalpa en dos administraciones, primero en 2013 y reelecto en 2017, periodo en el que su principal enfoque fue la infraestructura vial.

Nasry Asfura ya se había candidateado para la presidencia de Honduras. Sin embargo, en las elecciones del 2021, el derechista perdió ante Xiomara Castro, actual mandataria, por un margen de 15% de las votaciones.

Las polémicas de Nasry Asfura

Asfura no se ha salvado de las polémicas en su vida política pues, de entrada, lidera el Partido Nacional de Honduras, el cual tiene a uno de sus expresidentes, Orlando Hernández, enfrentando una condena de 45 años relacionada con temas de narcotráfico.

De igual manera, Nasry Asfura ha sido acusado por desvío de recursos y malversación de fondos bajo su administración en Tegucigalpa, enfrentando todavía un caso en su contra del cual ha repetido que “no tiene nada que esconder”.

El tema del medio ambiente también ha sido uno de los cuestionamientos ante el candidato presidencial de Honduras. Bajo su mandato en la capital recibió muchas críticas por la deforestación desmedida que tuvo como objetivo varios de los proyectos viales que desarrolló. Otro de los señalamientos contra el líder de las encuestas presidenciales ha sido sobre el caso de los “Papeles de Pandora”, debido a que se le acusa de tener sociedades ‘offshore’ en Panamá, ligadas a la evasión fiscal.

Apoyado por Trump y con estas ideas de campaña, Asfura aspira a ser presidente

Donald Trump ha estado muy cercano a Nasry Asfura. El presidente de los Estados Unidos le ha otorgado su apoyo y ha expresado públicamente su respaldo, calificándolo como “el único verdadero amigo de la libertad”. Asimismo, Trump destacó la labor del hondureño en Tegucigalpa, principalmente en temas de movilidad.

Como lo señaló a lo largo de su campaña, “Tito” Asfura quiere ser presidente de Honduras para tener enfoque en una mejor distribución de medicinas, apoyo para creación de más empleos, descentralización de servicios públicos, así como importante inversión en educación y seguridad, ligado a las ideologías de derecha y conservadoras que representa.

Será este lunes cuando el CNE pueda dar más avances acerca de las encuestas presidenciales y para definir la victoria de Nasry Asfura como nuevo presidente electo de Honduras.

