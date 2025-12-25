Papa León XIV celebra su primera Navidad y llama a la caridad y a la esperanza

GENERANDO AUDIO...

El Papa León XIV celebró la primera misa de Navidad de su pontificado en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, donde envió un mensaje centrado en la caridad, la fe y la esperanza.

Previo a la ceremonia, el pontífice estadounidense salió a la plaza de San Pedro para saludar a cerca de 5 mil fieles, quienes permanecieron bajo la lluvia siguiendo la celebración a través de pantallas gigantes, debido a la falta de espacio en el interior del templo.

“La basílica de San Pedro es muy grande, pero desgraciadamente no lo suficiente para recibirlos a todos. Los admiro y respeto, y les agradezco por su coraje y el deseo de estar aquí esta noche”, dijo el Papa León XIV

Ante cardenales, obispos, diplomáticos y alrededor de 6 mil fieles, el Papa León XIV, de 70 años, pronunció una homilía de carácter profundamente religioso. En ella destacó la dignidad humana y criticó de manera general los efectos de sistemas económicos deshumanizantes.

“Cuando una economía distorsionada lleva a tratar los hombres como mercancías, Dios se hace semejante a nosotros, revelando la dignidad infinita de cualquier persona. Proclamamos la felicidad de Navidad, que es la fiesta de la fe, la caridad y la esperanza”, dijo el líder de la Iglesia Católica.

Cambios litúrgicos y tradición

La ceremonia que conmemora el nacimiento de Cristo, una de las más solemnes del calendario católico, combinó cantos tradicionales y gestos simbólicos. A diferencia de su antecesor, el Papa Francisco, León XIV decidió celebrarla en un horario más tardío.

Otro cambio fue que León XIV presidirá el jueves por la mañana la misa del día del natalicio de Jesús, reanudando con una tradición que se remonta al pontificado de Juan Pablo II (1978-2005).

Posteriormente, a las 12:00 horas locales, impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la basílica, en la que se espera que renueve sus llamados a la paz mundial, línea que ha marcado su pontificado. Un día antes, León XIV, un ferviente defensor de la paz, pidió una tregua global con motivo de la Navidad.

La Navidad 2025 coincide con el cierre del Jubileo, el “Año Santo” de la Iglesia católica, que atrajo a millones de peregrinos a Roma durante el último año.

