El Papa dio un mensaje con motivo de Navidad desde el Vaticano. AFP

El Papa León XIV pidió la paz mundial y llamó a los líderes políticos a trabajar por la reconciliación, durante la bendición navideña Urbi et Orbi, pronunciada este jueves desde el Vaticano, en el marco de su primera Navidad como pontífice.

En su mensaje dirigido a la ciudad y al mundo, León XIV animó de manera explícita a Rusia y Ucrania a tener el “valor” de negociar de forma directa el final del conflicto armado que se mantiene desde febrero de 2022.

“Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”, expresó el pontífice durante la bendición Urbi et Orbi.

Ucrania, invadida por Rusia desde febrero de 2022, se mantiene a la espera de una respuesta de Moscú al plan actualizado de Estados Unidos para poner fin a la guerra. De acuerdo con la información disponible, las últimas conversaciones directas entre las partes se realizaron hace medio año, sin que se alcanzara un cese de las hostilidades.

Según los detalles revelados el miércoles por el presidente Volodimir Zelenski, el plan de Washington propone congelar el frente de batalla y abre la posibilidad de establecer zonas desmilitarizadas.

León XIV habla de Ucrania y Gaza en su mensaje navideño

Previo a la bendición Urbi et Orbi, León XIV abordó distintos conflictos internacionales durante la homilía de la misa celebrada en la basílica de San Pedro, en el Vaticano.

“Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas”, declaró el papa en su sermón.

El pontífice también se refirió a la situación humanitaria en Gaza, tras una guerra de dos años entre Hamás e Israel, que dejó decenas de miles de muertos y obligó a la población a desplazarse en múltiples ocasiones.

En ese contexto, mencionó las condiciones en las que viven cientos de miles de personas en el enclave palestino, al recordar las “tiendas de campaña de Gaza, expuestas desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío”, en medio del invierno.

Mensaje del Papa León XIV para América Latina y migrantes

Durante su mensaje, León XIV, de origen estadounidense y peruano, también dirigió palabras a América Latina y a los migrantes que recorren el continente en busca de mejores condiciones de vida.

“Que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas”, afirmó el papa.

El único país de la región mencionado de forma directa fue Haití, para el que pidió que cese toda forma de violencia y que pueda avanzar “por el camino de la paz y la reconciliación”.

Primera Navidad de León XIV como Papa

León XIV, electo jefe de la Iglesia católica el pasado mes de mayo, celebró la noche del miércoles su primera misa del Gallo como Papa, ocasión en la que envió un mensaje centrado en la caridad y la esperanza.

En Gaza, la pequeña comunidad católica participó en la misa del Gallo en el único templo católico del enclave. Fieles locales expresaron su deseo de que el nuevo año marque el fin definitivo del conflicto armado.

La guerra en Gaza, iniciada tras la ofensiva de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, obligó a cancelar durante dos años las celebraciones en Belén, ciudad donde según la tradición cristiana nació Jesús. Con la tregua vigente, la localidad recuperó parte de su actividad religiosa y festiva.

En otros puntos del mundo, la Navidad estuvo marcada por crisis humanitarias y de seguridad, como las inundaciones en Sumatra, en Indonesia, así como alertas por lluvias en California y detenciones de presuntos integrantes del Estado Islámico en Turquía, según reportes oficiales.

