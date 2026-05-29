Posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán: qué incluye y por qué podría cambiar el panorama

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Sería la primera parte de una amplia negociación. Foto: AFP.

Estados Unidos e Irán estarían cerca de lograr un primer acuerdo que extendería el alto al fuego y abriría la puerta a una negociación de paz duradera. Entre las exigencias más destacadas, estaría la apertura del estrecho de Ormuz y el enriquecimiento de uranio.

De acuerdo con AFP, ambos países tuvieron avances en las negociaciones para un acuerdo, aunque, paralelamente, mantuvieron ataques aéreos que incrementaron la incertidumbre sobre una tregua.

Actualmente, Estados Unidos e Irán negocian para alcanzar un memorandum del acuerdo. Tras eso, iniciaría un proceso de 60 días para avanzar en las exigencias y, así, alcanzar un mayor compromiso para el fin de la guerra.

No existe un documento oficial de los puntos planteados o alcanzados hasta el momento. En cambio, medios de comunicación de ambos países han publicado partes del presunto contenido del texto.

¿Qué incluye el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

Según medios de comunicación, citados por AFP, funcionarios estadounidenses declararon que Washington y Teherán acordaron los siguientes puntos:

Prolongar la tregua e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán

e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán Reabrir sin restricciones el estrecho de Ormuz , quitando peajes

, quitando peajes Irán retiraría las minas colocadas en el estrecho en un plazo de 30 días

en el estrecho en un plazo de 30 días Estados Unidos retiraría su bloqueo naval en puertos iraníes en cuanto se reabra el estrecho

Las posibles demandas de Irán

AFP reunió las posibles demandas de Irán para llegar a un acuerdo con Estados Unidos, provenientes de versiones periodísticas.

Cese de ataques por parte de Israel contra Hezbolá en el Líbano

por parte de Israel contra Hezbolá en el Líbano Garantías de respetar compromisos

compromisos Liberación de 24 mil millones de dólares en activos iraníes congelados

de dólares en activos iraníes congelados Reposición de 12 mil millones de dólares

En cambio, medios iraníes aseguraron que el enriquecimiento y destino de las reservas de uranio se discutirían en una etapa posterior.

AFP resaltó que Estados Unidos e Irán entrarían en un periodo de negociación de 60 días, una vez acordado el memorandum de este acuerdo. Durante ese periodo, se mantendría el alto al fuego.

Si alcanzan un acuerdo definitivo en ese lapso, enviarían el documento al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para su aprobación.

Irán insiste que el acuerdo aún no es definitivo

Tasnim, la agencia de noticias iraní, citó a una fuente cercana a negociadores de Teherán, la cual aseguró que el acuerdo para el memorandum todavía no está terminado.

Por su parte, medios locales aseguraron que este primer acuerdo no sería definitivo hasta su anuncio por parte de Teherán, según fuentes iraníes.

En cambio, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, subrayó que la decisión final recaería en Donald Trump, quien, por su parte, dijo prepararse para tomar su “decisión final” sobre el acuerdo.

En Truth Social, Donald Trump manifestó que, sobre todo, mantendría varios puntos como inamovibles durante la negociación con Irán, como la reapertura del estrecho de Ormuz: ruta marítima por donde circulaba el 20% del petróleo mundial diario antes de las hostilidades.

También, insistiría negar al régimen iraní poseer un arma nuclear, mediante el enriquecimiento de uranio.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán insistió que Washington debía renunciar a sus demandas “excesivas” para llegar a un acuerdo.

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