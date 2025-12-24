Profeta advierte “diluvio global”: construye 8 arcas y ya reúne a cientos de seguidores

GENERANDO AUDIO...

Cientos de personas viajan a Ghana por profecía. Foto: Reuters/ilustrativa

De acuerdo con reportes difundidos en medios locales y redes sociales, cientos de personas habrían viajado desde la República de Benin hacia Ghana tras una supuesta profecía que anuncia un diluvio global inminente. El movimiento estaría vinculado a Ebo Noah, un clérigo ghanés que se autodefine como el nuevo Noé.

Según la información disponible, el presunto profeta habría asegurado que Dios le reveló que el mundo terminará el 25 de diciembre de 2025, mediante un evento similar al relato bíblico del diluvio universal. A partir de esa supuesta revelación, seguidores comenzaron a concentrarse en Ghana con la intención de asegurar un lugar en lo que se ha descrito como el “Arca de Ebo Noah”.

Ocho arcas y miles de seguidores

Reportes indican que Ebo Noah afirmó haber recibido instrucciones divinas para construir ocho grandes estructuras, las cuales funcionarían como refugios durante la catástrofe anunciada. Cada una tendría capacidad para albergar a unas 5 mil personas, con el objetivo de preservar la vida de hasta 40 mil individuos que, según su versión, repoblarían la Tierra tras el desastre.

Videos que circulan en redes sociales muestran grupos numerosos de personas llegando a Ghana, algunos de los cuales presuntamente vendieron sus pertenencias y entregaron el dinero al clérigo, como parte de la preparación para el supuesto fin del mundo.

Cuestionan en redes sociales a Ebo Noah

En plataformas digitales también se observa al autoproclamado profeta vestido con una túnica larga, visiblemente desgastada, rodeado de cámaras y teléfonos celulares, e incluso custodiado por una persona con vestimenta similar a un uniforme militar, según muestran las grabaciones compartidas.

Al mismo tiempo, han circulado imágenes que atribuyen a Ebo Noah lujos como un automóvil Mercedes-Benz, lo que ha generado dudas y cuestionamientos entre usuarios sobre el destino de los recursos entregados por sus seguidores.

No hay evidencia de diluvio

Hasta el momento, no existe respaldo científico, alerta climática ni pronunciamiento oficial que avale la supuesta profecía. Autoridades y especialistas no han confirmado ningún riesgo de diluvio global, mientras la historia continúa ganando visibilidad por su impacto viral en redes sociales.

