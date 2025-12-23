Compras de Navidad salen más caras en CDMX, señalan capitalinos

GENERANDO AUDIO...

Chilangos y visitantes que acudieron a realizar compras navideñas en la Ciudad de México señalaron que este año enfrentan precios más altos en comparación con temporadas decembrinas anteriores, principalmente en regalos, alimentos y ropa, de acuerdo con testimonios recabados por Uno TV en la zona centro de la capital.

Durante un recorrido realizado este lunes 22 de diciembre de 2025, compradores indicaron que destinaron montos que van desde los 3 mil hasta más de 7 mil pesos para cubrir gastos relacionados con regalos, decoraciones y cenas de Navidad, aunque reconocieron que el presupuesto se ha visto presionado por el incremento en los precios.

Rosa, visitante de la CDMX, explicó que planea gastar entre 3 mil y 4 mil pesos en regalos, cantidad que divide entre hijos y nietos, además de contemplar la compra de artículos decorativos.

Lilia, también visitante, señaló que su gasto estimado oscila entre 6 mil y 7 mil pesos, dependiendo de los regalos destinados a familiares cercanos como hijos, nietos y hermanos.

Compradores perciben aumentos en precios de ropa y regalos

Además del monto destinado a las compras, varios consumidores coincidieron en que los precios actuales superan a los del año pasado. Deyanira, visitante de la capital, afirmó que aunque existen opciones económicas, la mayoría de los productos presentan incrementos notables.

Indicó que artículos como la ropa registran aumentos importantes, al mencionar que prendas que anteriormente costaban alrededor de 300 pesos, ahora se ofertan por más de mil pesos, lo que eleva considerablemente el gasto.

Dolores, otra visitante, compartió que en el caso de los perfumes, el incremento fue evidente. Señaló que el producto que adquirió le resultó más caro y estimó que el aumento fue cercano al 50% en comparación con años anteriores.

Alimentos, el rubro con mayor aumento en Navidad

Los entrevistados coincidieron en que el rubro donde más se percibe el alza de precios es el de los alimentos, especialmente aquellos destinados a la cena de Navidad.

Juan Manuel Vicente, habitante de la CDMX, detalló que el gasto en la cena navideña alcanzó aproximadamente los 6 mil pesos. Al ser cuestionado sobre los productos que más han subido, mencionó alimentos, ropa y transporte, además de bebidas alcohólicas y productos tradicionales como el pavo.

Rosa, visitante, señaló que aunque algunos precios se mantienen similares al año pasado, el mayor incremento se observa en la comida. En la misma línea, Lilia indicó que la canasta básica, así como la ropa destinada a regalos, registraron aumentos generalizados.

Ajuste de compras ante precios elevados

Pese al encarecimiento, compradores afirmaron que ajustan sus decisiones de consumo para mantenerse dentro de su presupuesto. José Luis, visitante de la capital, comentó que la estrategia es buscar opciones acordes a lo que se puede gastar.

Finalmente, Lilia señaló que incluso al acudir a tiendas tradicionales y no a centros comerciales de lujo, los precios se perciben entre 30 y 40% más altos que en temporadas pasadas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.