Un ataque armado a Groenlandia significaría el fin de la OTAN, asegura primera ministra de Dinamarca

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se refirió al peor escenario posible sobre la crisis abierta con la administración Trump sobre Groenlandia, al asegurar que un ataque de Estados Unidos sobre la isla para reclamar su control representaría, simple y llanamente, el fin de la OTAN.

“Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN se acaba la OTAN. Fin del juego”, indicó la primera ministra de Dinamarca, bajo cuyo reino se encuentra el territorio.

La crisis abierta por el deseo de Donald Trump de hacerse con el control de Groenlandia se ha apaciguado en las últimas semanas, pero la primera ministra lamenta que las tensiones no han terminado.

“La crisis, por desgracia, no ha terminado. El deseo del presidente de EE. UU. sigue siendo el mismo, y todos estamos en desacuerdo, tanto el Reino de Dinamarca, como Europa, como incluso algunos amigos estadounidenses”, declaró Frederiksen desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, acompañada de los presidentes de Finlandia y España, Alexander Stubb y Pedro Sánchez, así como del senador demócrata estadounidense Chris Coons.

“No puedes poner precio en Groenlandia como no se le puede poner precio a una parte de España. Es uno de los principios democráticos más básicos: respetar la soberanía de los estados, y hay que respetar el principio de la libre determinación. Quieren ser un pueblo groenlandés, no americanos”, indicó.

