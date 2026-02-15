Marina francesa y Estados Unidos decomisan 2.4 toneladas de cocaína en aguas de la Polinesia

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

La Marina francesa decomisó 2.4 toneladas de cocaína en un barco en la Polinesia, durante una operación efectuada en cooperación con Estados Unidos, informaron las autoridades del archipiélago francés en el Pacífico sur.

Esta incautación de 100 fardos de cocaína, realizada el jueves con apoyo de un avión del ejército, eleva a cerca de 12 toneladas la cantidad de cocaína decomisada en aguas polinesias en un mes.

Mientras que la droga no iba a la Polinesia Francesa, sino que los traficantes cruzan sus aguas desde los países productores en América Latina para llegar a los consumidores, como Australia y Nueva Zelanda.

El cargamento fue destruido en el mar, indicó el Alto Comisionado del territorio francés de ultramar en un comunicado.

Agregó que el buque y su tripulación “reanudaron su navegación”, acorde con las prácticas del derecho internacional y en coordinación con la fiscalía de Papeete. No precisó cuál era la bandera del barco ni su procedencia.

En 2025, la Marina francesa decomisó 87.6 toneladas de drogas en todo el mundo, incluyendo 58 toneladas de cocaína, una cifra récord.

