Rey Carlos III pone fin a las dudas sobre Enrique y Meghan; no representan a la familia real

GENERANDO AUDIO...

Enrique y Meghan no son miembros activos de la familia real. AFP

El príncipe Enrique y Meghan Markle volvieron a vivir al Reino Unido en agosto, después de pasar varios años en Estados Unidos. La pareja regresó junto a sus dos hijos y su presencia volvió a poner bajo los reflectores su relación con la familia real británica.

Enrique, hijo menor del rey Carlos III, dejó sus funciones oficiales dentro de la realeza en 2020. Desde entonces, él y Meghan mantienen una vida independiente y realizan sus actividades personales y caritativas fuera de la estructura oficial de la Casa Real.

Carlos III aclara el lugar de Enrique y Meghan en la familia real

El rey Carlos III afirmó este lunes que el príncipe Enrique y Meghan no deben ser considerados miembros activos de la familia real, sino ciudadanos que realizan sus actividades a título privado, incluso después de su regreso al Reino Unido.

La postura fue comunicada mediante una carta divulgada por lord Chambelán, el funcionario de mayor rango de la Casa Real. El documento fue emitido luego de que se recibieran varias solicitudes de orientación tras el regreso de los duques de Sussex.

De acuerdo con la misiva, el objetivo es “ayudar a evitar dudas o confusiones” sobre el papel que actualmente tienen Enrique y Meghan dentro de la monarquía británica.

Enrique y Meghan dejaron sus funciones reales en 2020

La carta recuerda que, desde enero de 2020, el duque y la duquesa de Sussex dejaron de desempeñar funciones representativas en nombre del soberano y, por ello, ya no forman parte de los llamados miembros activos de la realeza.

Esta categoría corresponde a quienes cumplen compromisos oficiales en representación del monarca y reciben apoyo administrativo y de otros tipos por parte de la Casa Real.

Carlos III también señaló que Enrique y Meghan mantienen la libertad personal que les permite su independencia financiera y el manejo de su privacidad.

Además, la declaración precisa que las labores caritativas de Enrique y Meghan son asuntos personales y que las realizan a título privado.

Por ahora, la posición de Carlos III deja claro que el regreso de Enrique y Meghan al Reino Unido no modifica su estatus dentro de la familia real: seguirán actuando como particulares y no como representantes oficiales de la Corona.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.