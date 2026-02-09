Rey Carlos III reacciona a nuevo vínculo de su hermano Andrés con Epstein

GENERANDO AUDIO...

Rey Carlos III reacciona a nuevo escándalo de su hermano con Epstein. Foto: AFP

El rey Carlos III expresó su preocupación por las nuevas acusaciones contra el expríncipe Andrés, luego de que la policía británica confirmara que examina reportes sobre la posible transmisión de información confidencial a Jeffrey Epstein, cuando el hermano del monarca ocupaba un cargo oficial del Reino Unido.

De acuerdo con un comunicado citado por AFP, la policía regional de Windsor informó que está “examinando la información de acuerdo con nuestros procedimientos habituales”, tras revelarse correos electrónicos que vinculan al expríncipe con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido y condenado por delitos sexuales.

Los mensajes fueron difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y datan de noviembre de 2010, cuando Andrew Mountbatten-Windsor, entonces duque de York, se desempeñaba como representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.

Según los documentos, el expríncipe habría enviado a Epstein informes sobre visitas oficiales a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen y Singapur. En uno de los correos, fechado el 30 de noviembre de 2010, el mensaje fue reenviado apenas cinco minutos después de haberlo recibido de su asistente.

Otro correo, citado por la BBC, señala que en octubre de 2010 el expríncipe también compartió detalles de futuros viajes a los mismos destinos. Estas revelaciones abrieron dudas sobre el posible manejo de información potencialmente confidencial.

El Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos III está “listo para ayudar” en las investigaciones, si las autoridades lo solicitan, y subrayó su “profunda preocupación” por la conducta de su hermano.

El escándalo también aumentó la presión sobre la familia real británica. El príncipe Guillermo, heredero al trono, señaló que él y su esposa están “profundamente preocupados” por las revelaciones.

Andrew Mountbatten-Windsor fue despojado de sus títulos reales en octubre, tras nuevas informaciones sobre su relación con Epstein. Además, fue acusado de agresiones sexuales por Virginia Giuffre cuando ella era menor de edad, acusaciones que siempre ha negado.

En nuevas fotos, en el marco de los archivos Epstein, publicadas a finales de enero y que han causado una oleada de renuncias de personas exhibidas en dichos documentos, el expríncipe aparece con otra mujer, lo que ha vuelto a alimentar las sospechas contra él.

En las imágenes se ve al expríncipe arrodillado e inclinado sobre una joven cuyo rostro ha sido censurado.

Por otra parte, también han salido a la luz correos electrónicos en los que se invitaba a Epstein al Palacio de Buckingham para hablar en “privado”.

