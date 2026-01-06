Terremoto de 6.2 sacude la costa oeste de Japón; descartan tsunami

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Un sismo de magnitud preliminar 6.2 se registró frente a la costa este de Honshu, Japón, y fue percibido en distintas zonas del país, incluidas regiones densamente pobladas del norte y del centro. Hasta el momento, no se reportan daños mayores ni víctimas, y las autoridades descartaron la emisión de una alerta de tsunami.

El movimiento ocurrió a poca profundidad, una característica que suele hacer que los temblores se sientan con mayor intensidad, aun cuando no deriven en afectaciones graves.

Un sismo superficial que se sintió en amplias zonas

De acuerdo con los primeros reportes, el terremoto se originó frente al litoral oriental de Honshu y tuvo una profundidad estimada de entre 12 y 19 kilómetros, lo que explica que haya sido claramente perceptible en varias prefecturas.

Habitantes de regiones como Tohoku y Kanto reportaron movimientos notables al interior de viviendas y edificios, con vibración de objetos y balanceo leve de estructuras, aunque sin consecuencias graves hasta ahora.

Descartan riesgo de tsunami tras terremoto en Japón

La Agencia Meteorológica de Japón informó que el sismo no generó condiciones para un tsunami, por lo que no fue necesario emitir alertas para las zonas costeras. No obstante, el organismo mantiene vigilancia activa ante la posibilidad de réplicas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.