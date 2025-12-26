Al menos 14 heridos en fábrica de Japón tras ataque con arma blanca y spray

GENERANDO AUDIO...

14 heridos en Japón por ataque en fábrica. Foto: Getty

Un ataque con arma blanca en una fábrica del centro de Japón dejó al menos 14 heridos este viernes 26 de diciembre. De acuerdo con los primeros reportes, el agresor también roció un líquido no identificado durante la ofensiva, según lo informó un responsable de los servicios de emergencia.

“Los servicios de emergencia trasladaron a 14 personas”, declaró Tomoharu Sugiyama, responsable del departamento de bomberos de la ciudad de Mishima, en la región de Shizuoka.

El responsable del departamento de bomberos, Sugiyama, explicó que, alrededor de las 16:30 hora local, recibieron una llamada proveniente de una fábrica de caucho cercana a la estación. En el reporte, los testigos alertaron que “alguien apuñaló a cinco o seis personas” y utilizó un “líquido en aerosol”.

Hasta el momento, la policía detuvo a una persona por estos hechos. Mientras las autoridades en Japón avanzan con las investigaciones, los heridos continúan bajo observación médica para su recuperación.

