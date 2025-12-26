Video: carambola de 15 autos desata fuerte incendio en autopista de Japón

GENERANDO AUDIO...

Fuerte incendio en autopista de Japón tras choque. Foto: Gettyimages

Este viernes se registró un accidente vial en la autopista Kanetsu Expressway, en Japón, que dejó un saldo preliminar de al menos 15 vehículos involucrados y provocó un incendio de gran magnitud.

Accidente múltiple en autopista de Japón

De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió sobre la autopista Kanetsu, donde varios vehículos colisionaron, lo que generó fuertes llamas y una columna de humo visible a larga distancia.

Cierre parcial y movilización de emergencia

El incidente provocó el cierre parcial de la vía, así como una amplia movilización de equipos de emergencia, quienes acudieron al lugar para controlar el fuego y asegurar la zona.

Videos muestran momentos posteriores al choque

En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a personas alejarse del sitio mientras las llamas consumían varios de los vehículos involucrados tras el accidente.

Sin reporte oficial de víctimas

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas heridas ni fallecidas. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona, que permanece cerrada, mientras se realizan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

