Trasladan a mil 700 migrantes de playas a carpas en el puerto de Ceuta 

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Migrantes en Ceuta. Foto: AFP.

La policía española trasladó este viernes a unos mil 700 migrantes que permanecían en playas de Ceuta hacia carpas temporales instaladas en el puerto del enclave, donde se habilitaron plazas para atender a parte de las personas que siguen en el territorio tras la llegada masiva registrada a finales de julio.

Tense scenes erupt on the beaches of Ceuta as Spanish police move hundreds of migrants toward temporary facilities at the city's port.



Footage shows crowds rushing for limited spaces as officers block the surge and fire riot-control munitions into the air before restoring order.… pic.twitter.com/N6xlY97tnD — Fox News (@FoxNews) September 18, 2026

El operativo comenzó a las 06:30 horas locales y, pasado el mediodía, las autoridades habían ocupado todas las plazas disponibles en las nuevas instalaciones. Durante los primeros momentos se registraron carreras y aglomeraciones entre personas que buscaban acceder al recinto.

🚩 Las fuerzas y cuerpos de seguridad han llevado a cabo el desalojo de inmigrantes desde Benítez y el Trampolín hacia el puerto de Ceuta.



El dispositivo ha registrado momentos de tensión y avalanchas en la carretera debido a la falta de plazas para todos.



#Ceuta… pic.twitter.com/YMs0kzT85U — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 18, 2026

Traslado de migrantes a carpas en el puerto de Ceuta

Las estructuras temporales tienen capacidad para unas mil 700 personas y se suman a otros espacios de acogida habilitados en Ceuta.

Los migrantes trasladados tendrán acceso a duchas, alimentación, camas y servicios sanitarios.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, señaló que el traslado busca evitar que las personas permanezcan en la calle o en las playas y facilitar su identificación para agilizar los procesos correspondientes.

¿Cuántos migrantes permanecen en Ceuta?

A finales de julio, decenas de miles de personas ingresaron a Ceuta desde Marruecos. La mayoría regresó posteriormente a ese país, mientras varios miles permanecieron en el territorio español en condiciones precarias.

Las autoridades locales calculan que unos 13 mil migrantes permanecen en Ceuta, aunque el gobierno central maneja una cifra menor. Tampoco se conoce con precisión cuántas personas seguían instaladas en las playas antes del operativo.

El territorio tiene una superficie de 18.5 kilómetros cuadrados y una población cercana a 80 mil habitantes.

Operativo ocurre tras decisión de tribunal

El traslado se realizó después de que la Audiencia Nacional rechazara la solicitud de un sindicato policial para suspender la instalación de las carpas en el puerto. La decisión permitió continuar con el dispositivo temporal de acogida.

El gobierno español había tomado el control de parte de la instalación portuaria ante la negativa de la autoridad portuaria de Ceuta, administración vinculada al gobierno local del Partido Popular.

El Ejecutivo busca identificar a los migrantes para determinar, conforme a la legislación, si pueden solicitar asilo o ser retornados. En el caso de los menores de edad, las autoridades deben aplicar medidas de protección especial.

Críticas de la oposición por el traslado

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó el operativo y atribuyó los momentos de tensión a problemas de organización y falta de medios para las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, difundió en X un video del traslado y criticó la situación registrada durante el operativo