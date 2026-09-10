¿Qué llevó a la crisis migratoria en Ceuta? Lo que revelan los documentos desclasificados

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Miles de migrantes cruzaron la frontera en Ceuta. Foto: Reuters

Mensajes y convocatorias que promovían el ingreso irregular a Ceuta circulaban antes de la crisis migratoria registrada a finales de julio de 2026, de acuerdo con más de 40 documentos desclasificados por el Gobierno español.

Los archivos muestran que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenía conocimiento previo de esas comunicaciones, aunque las autoridades sostienen que la información disponible en ese momento no permitía anticipar la magnitud de la llegada de migrantes al enclave español en el norte de África.

Lo que se lee en los documentos desclasificados hoy es esto:



El 29 de julio, el CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 9, 2026

El CNI detectó convocatorias en redes sociales

De acuerdo con Sánchez, el 29 de julio el CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre la circulación de mensajes en dos grupos de Facebook que llamaban a ingresar de forma irregular a la ciudad durante la semana de la Fiesta del Trono en Marruecos.

Según los documentos, esos grupos reunían alrededor de 180 mil seguidores, por lo que los servicios de inteligencia consideraron necesario compartir la información con las autoridades responsables de la zona.

No se consideró una amenaza inmediata

El mandatario español aseguró que la existencia de estas convocatorias era conocida por distintas instituciones y se encontraba bajo seguimiento.

Sin embargo, sostuvo que los mensajes detectados no constituían un indicador claro de que se produciría una entrada masiva de migrantes como la que finalmente ocurrió los días 30 y 31 de julio.

Como prueba de ello, explicó que el CNI transmitió la información mediante una llamada telefónica y un mensaje breve a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a unidades de la Guardia Civil, sin emitir alertas extraordinarias a otros niveles de mando de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa.

España sostiene que nadie anticipó la magnitud de la crisis

Pedro Sánchez afirmó que ninguna institución española ni europea previó la dimensión que alcanzaría la crisis migratoria.

Por ello, defendió la actuación del Gobierno español y señaló que la respuesta se activó una vez que la situación comenzó a desarrollarse sobre el terreno.

Según el presidente, las autoridades movilizaron recursos de seguridad y asistencia tan pronto como se materializó la llegada masiva de personas a la frontera.

Continúan las investigaciones sobre lo ocurrido

La desclasificación de los documentos busca esclarecer qué información tenían las autoridades antes de la crisis y cómo fue gestionada.

El debate se ha centrado en determinar si los avisos detectados por los servicios de inteligencia debieron haber generado mayores medidas preventivas o si, como sostiene el Gobierno español, los indicios disponibles eran insuficientes para prever el alcance de los acontecimientos registrados en Ceuta.

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