El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, retomó el tema de su política migratoria, asegurando que México y Canadá han sido advertidos sobre el problema que, según él, generan sus migrantes para la nación norteamericana.

Entre sus argumentos, el próximo mandatario estadounidense afirmó que muchos de los migrantes latinoamericanos provienen de prisiones de la región, lo que representa un riesgo y un gasto significativo para los Estados Unidos.

“No podemos dejar que estas personas entren a nuestro país, y ellos lo entienden; están muy bien avisados”, señaló Trump este lunes, al referirse a los Gobiernos de México y Canadá.

Trump on Mexico and Canada: "They're very much on notice. They're gonna have to stop this from happening. We lose a lot of money to Mexico, we lose a lot of money to Canada. We're subsidizing Canada, we're subsidizing Mexico and that can't go on … it's not fair, it's not right" pic.twitter.com/axpN0RoLrF