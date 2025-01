El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que los empleados de los programas de Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad (DEIA) estén en licencia administrativa retribuida, según informó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, a través de la red social X. Esta medida se implementará a más tardar a las 05:00 de la tarde de este miércoles 22 de enero de 2025.

El anuncio de Leavitt confirma el mensaje emitido por la Oficina Federal de Gestión de Personal, que solicitó informar a los empleados de las oficinas DEIA que están en licencia retribuida con efecto inmediato. La administración de Donald Trump afirmó estar “tomando medidas para cerrar o terminar todas las iniciativas, oficinas y programas DEIA”, según un comunicado publicado el martes por la noche.

Se tendrá que reportar a las 12:00 horas de este jueves 23 de enero, los pasos que se siguieron para implementar el memorándum.

