Venezuela libera a 14 periodistas y a presos estadounidenses

Foto: AFP

Venezuela liberó a 14 periodistas y a ciudadanos estadounidenses como parte de un proceso de excarcelaciones que avanza bajo presión de Estados Unidos, de acuerdo con información difundida este miércoles.

Lista de periodistas liberados por Venezuela

Las liberaciones incluyen al activista opositor y periodista Roland Carreño, y se suman a la salida de prisión de ciudadanos estadounidenses anunciada un día antes por el Departamento de Estado en Washington. Mientras que, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela dio los nombres de los 14 periodistas:

Ramón Centeno Víctor Ugas Leandro Palmar Belises Cubillán Carlos Marcano Rafael García Márvez Gabriel González Ronald Carreño Julio Balza Nakary Ramos Gianni González Luis López Carlos Julio Rojas Nicmer Evans

El gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, que asumió tras la caída de Nicolás Maduro luego de un bombardeo en Caracas ordenado por Donald Trump, anunció hace casi una semana el inicio de un proceso de excarcelación de presos políticos.

Liberación de periodistas y conteo de excarcelaciones

Organizaciones no gubernamentales estiman que en Venezuela hay entre 800 y 1,000 presos políticos. Hasta ahora, se contabilizan 68 liberaciones, incluidas las de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, según un conteo de AFP basado en datos de oenegés y partidos políticos de oposición.

El gobierno informó esta semana que 116 personas salieron de prisión, mientras que el jefe del Parlamento señaló que la cifra asciende a 400, aunque incluyó liberaciones ocurridas desde diciembre.

Caso Roland Carreño y antecedentes

Roland Carreño fue liberado en un centro comercial, mientras que otros dirigentes opositores, como el excandidato presidencial Enrique Márquez, fueron trasladados en patrullas de los servicios de inteligencia hasta sus domicilios.

“Nos acaban de avisar, en este momento vamos a buscarlo”, declaró a la AFP José Alejandro Pérez, sobrino de Carreño, quien estuvo entre las más de 2,000 personas detenidas tras las protestas contra la reelección de Maduro en 2024.

Carreño formaba parte del partido Voluntad Popular y fue colaborador cercano del exlíder opositor Juan Guaidó. Antes se desempeñó como comentarista en un programa de opinión del canal Globovisión. Estaba recluido en la cárcel de Rodeo I, a las afueras de Caracas.

El periodista ya había estado en prisión entre 2020 y 2023, acusado de “terrorismo”, y fue excarcelado entonces en medio de negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos rumbo a las elecciones presidenciales. Su caso fue cuestionado por una misión de expertos de Naciones Unidas, que denunció crímenes de lesa humanidad en la represión de protestas en el país.

Liberaciones sin presencia de la prensa

Las autoridades evitaron realizar las liberaciones directamente en los penales, donde desde el 8 de enero decenas de familiares permanecían a la espera de noticias. Los detenidos fueron trasladados a otros puntos para su liberación, lejos de la cobertura mediática.

Entre los excarcelados se encuentran reporteros, camarógrafos, asistentes y miembros de equipos de prensa vinculados a la oposición.

Postura de Estados Unidos y presión internacional

Washington informó la noche del martes que Venezuela comenzó a liberar a prisioneros estadounidenses, sin precisar el número exacto, aunque indicó que se trató de más de uno.

“Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas”, declaró un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

La administración de Donald Trump ya había logrado previamente la liberación de ciudadanos estadounidenses mediante un canje que involucró a migrantes venezolanos retenidos en la prisión de máxima seguridad Cecot, en El Salvador.

Reclamos de familiares y denuncias ante la CPI

En paralelo, familiares de los 200 muertos durante las protestas de 2017 criticaron este miércoles en Madrid la lentitud de la Corte Penal Internacional (CPI) y pidieron acelerar las investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad.

“Hoy, después de ocho años, voy a seguir gritando y exigiendo justicia por mi hijo. Pedimos celeridad”, expresó Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, joven de 17 años fallecido durante disturbios en Caracas en junio de 2017.

