GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

El presidente Donald Trump elogió los aranceles que EE. UU. ha impuesto a distintos países, al asegurar que estas medidas han impulsado el resurgimiento manufacturero en Detroit, donde ofreció un discurso en el Detroit Economic Club y visitó una planta de la automotriz Ford. Además, abordó la situación en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, así como las protestas en Irán, cuya represión ha dejado cientos de personas muertas.

Venezuela y el petróleo

Afirmó que Estados Unidos será “genial” para Venezuela al asegurar que la están “trayendo de vuelta”. Durante su viaje a Detroit, el republicano destacó el petróleo que está recibiendo por parte del país latinoamericano a más de una semana de la captura de Nicolás Maduro tras un operativo de fuerzas estadounidenses.

“Estamos trayendo a Venezuela de vuelta y vamos a ser geniales para Venezuela, genial para nuestro país. Estamos recibiendo, como dije, millones y millones de barriles de petróleo. Y ahora están llegando, inicialmente a diario, 50 millones y los valores de más de 5 mil millones (de dólares), eso es en un día”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Durante su discurso, el republicano aseguró que trabajarán con Venezuela para hacerlo una nación fuerte.

“Ganar es algo bueno. Vamos a trabajar con Venezuela. Volveremos a hacer que ese país sea muy fuerte. Bajaremos aún más los precios del petróleo. Lo tenemos bajo en un mínimo de seis años, siete años bajo, pero vamos a bajarlo”, enfatizó Donald Trump.

Las declaraciones del republicano se dan días después de que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, afirmara que Venezuela no se encuentra “sometida”por el gobierno del presidente de Estados Unidos. Además, la mandataria destacó que se tiene “dignidad histórica” y resaltó la lealtad a Nicolás Maduro, hoy bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Trump lanza mensaje a Irán

Durante su discurso, el republicano también envió un mensaje a los iraníes, a quienes instó a continuar manifestándose contra sus líderes y advirtió que los responsables de la violencia contra los manifestantes “pagarían un precio muy grande”.

“A todos los patriotas iraníes sigan protestando… guarden el nombre de los asesinos y de los que están abusando… Yo digo, guarda sus nombres porque pagarán un precio muy grande… Irán vuelva a ser grande, ya sabes, fue un gran país hasta que estos monstruos entraron y se hicieron cargo”

El mandatario también confirmó que canceló las reuniones previstas con funcionarios de Irán. Finalmente, y sin dar mayores detalles, Trump aseguró que “la ayuda está en camino”, previo a recordar la imposición arancelaria a cualquier país que hiciera negocios con Irán.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.