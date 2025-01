El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump ya abordó un avión que lo lleva a Washington, DC, para su toma de posesión el lunes 20 de enero de 2025.

Trump abordó un avión del gobierno estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida. Lo acompañan su esposa Melania, su hijo Barron y su suegro Viktor Knavs.

