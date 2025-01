Políticas migratorias de Trump, un calvario para comunidad latina

La pobreza es una de las principales causas por la que los mexicanos deciden emigrar a Estados Unidos y es que en el vecino país del norte ven oportunidades que aquí no se les brindan.

No obstante, una vez estando en suelo estadounidense se presentan nuevas problemáticas para aquellos que ingresan de manera ilegal al país.

Las políticas migratorias implementadas por Donald Trump durante su gobierno comprendido de 2017 a 2021 fueron una de ellas y es que entre las medidas que adoptó fue las redadas contra la comunidad latina y, posteriormente, su deportación.

Ejemplo de lo anterior el que vivió Jaime Ortiz Márquez, quien actualmente es un maestro de obra que radica en Zacatecas, aunque es originario de Durango.

Cansado de la pobreza y de que en su entidad no hubiera fuente de trabajo, tomó la decisión de realizar su primer viaje de “mojado” en 1997. Desde entonces, cruzó en cinco ocasiones, mismo número de veces que lo han deportado.

“Pues hay muy poca economía, más que nada, en mi estado de Durango haga de cuenta como una zona desértica, no hay manera de hacer dinero, no hay trabajo, no hay nada”

Jaime Ortiz / migrante deportado en la era Trump.