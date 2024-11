Una camioneta embistió a un grupo de personas que realizaban actividad física cerca del Centro Deportivo de Zhuhai en China, dejando al menos 10 muertos y 20 heridos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 de la noche (tiempo local). Las imágenes en redes sociales muestran a las víctimas en el piso.

¡Advertencia! El siguiente material audiovisual contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

7 people were killed and more than 30 others were injured in an incident where a four-wheel-drive truck rammed into a crowd in the Chinese city of #Zhuhai. Reports suggest that the incident might have been a terrorist act, as the driver attempted to flee after the collision, but… pic.twitter.com/FHQtoF8FJ7