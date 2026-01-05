Los regalos que no se deben dar en Reyes Magos: alerta UNAM y PAOT

GENERANDO AUDIO...

En fechas como el Día de Reyes, dar a perros y gatos como regalos, se ha vuelto una práctica común en México, según la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). Sin embargo, estos no son el obsequio más adecuado en todas las ocasiones.

En los últimos años, el interés por tener mascotas ha crecido de forma acelerada, impulsado en gran parte por las redes sociales, donde estos animales generan miles de likes y seguidores.

¿Por qué no es buena idea dar perros y gatos como regalos de Día de Reyes?

Aunque no existen cifras oficiales, la PAOT estima que una gran cantidad de animales adquiridos como regalo durante estas fechas son abandonados antes de cumplir su primer año de vida. Muchos terminan en las calles, amarrados en azoteas o patios, sin atención médica ni condiciones básicas de bienestar.

El exprocurador ambiental, Marco Antonio Esquivel López, señaló en 2024, que el abandono posterior a estas fechas agrava los casos de maltrato animal. Es común que, cuando los animales crecen, sean confinados a azoteas o patios, donde permanecen olvidados y sin las condiciones mínimas de bienestar.

Desde 2019, el maltrato animal es la materia más denunciada ante esta Procuraduría, con casi 20 mil expedientes abiertos y alrededor de mil 500 rescates realizados hasta la fecha.

Por su parte, Fausto Reyes Delgado, médico veterinario del Hospital Veterinario UNAM-Banfield, explicó que cuando los animales crecen, rompen las expectativas de quienes los recibieron como regalo; pues comen más, requieren cuidados médicos costosos, dañan muebles y necesitan tiempo y atención.

El especialista destacó que razas populares en redes sociales, como el bulldog inglés, los huskys o el malamute de Alaska, suelen ser abandonadas cuando alcanzan su tamaño real o presentan comportamientos propios de su especie. Muchos terminan atropellados, envenenados o incluso usados para peleas.

¿Cuál es la manera adecuada de regalar un perro o gato por Día de Reyes?

Tanto la PAOT como la UNAM coinciden en que tener una mascota debe ser una decisión tomada en familia, no un impulso motivado por likes o estatus. En México, cerca del 50 % de las mascotas se tienen por costumbre y no por un compromiso real, lo que deriva en conflictos familiares y sufrimiento animal.

La recomendación es no regalar mascotas en Reyes Magos y en caso de hacerlo se recomienda que sea una adopción responsable, que ofrece una segunda oportunidad a animales sin hogar y evita fomentar la reproducción indiscriminada con fines económicos.

